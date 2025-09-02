Kristers Zoriks par savu veselību: "Tagad neesmu gatavs spēlēt!"
Latvijas basketbola izlases saspēles vadītājs Kristers Zoriks, kurš pirmdienas spēlē pret Portugāli guva savainojumu, sarunā ar medijiem pastāstīja, kas notika neveiksmīgajā epizodē un kāda ir viņa gatavība atgriezties laukumā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase pirmdien, 1. septembrī, ar 62:78 pārspēja Portugāli, izcīnot savu otro panākumu turnīrā, kas vēlāk nodrošināja arī trešo vietu apakšgrupā un iekļūšanu astotdaļfinālā, kurā ļoti iespējams būs jācīnās pret Lietuvas basketbolistiem.
Pēc otrdienas treniņa Kristers Zoriks sarunā ar medijiem atklāja, kas viņam notika mačā ar Portugāli un kādas šobrīd ir izjūtas. "Pagājušās spēles beigās pretinieks man blakus krita un ar savu botu neveiksmīgi iesita pa Ahilleju," saspēles vadītājs skaidro, ka sasitums joprojām pamatīgi sāpot.
Uz jautājumu, vai Latvijas izlases aizsargs būs gatavs trešdien doties laukumā pret Čehiju, viņš nebija drošs par savu veselību: "Nezinu, tas būs "Game time decission" (no angļu valodas - lēmums tiks pieņemts pirms mača sākuma). Es nezinu, vai rīt varēšu spēlēt. Rīt redzēsim! Tagad neesmu gatavs spēlēt, bet rīt redzēsim."
Skaidrojot savu šā brīža gatavību un sniegumu, Zoriks nav sajūsmā par to. Fiziskā gatavība esot normālā līmenī, par savu lomu komandā sūdzību nav, jo izlasē tiekot darīts tas, ko prasa treneri. Savukārt ar līdz šim parādīto sniegumu saspēles vadītājs nav īsti apmierināts.
Mačā ar Portugāli paceles cīpslas savainojumu atsvaidzināja arī Artūrs Žagars. Pēc portāla Jauns.lv rīcībā esošās informācijas viņa gatavība piedalīties mačā pret Čehiju arī tiks vērtēta īsi pirms spēles.
Zoriks un Žagars ir abi vienīgie Latvijas izlases nominālie saspēles vadītāji. Ja viņi nevarēs doties laukumā, tad šos pienākumus, visticamāk, būs spiesti pārņemt Rihards Lomažs un Artūrs Kurucs, kuri biežāk spēlējuši uzbrūkošā aizsarga vai pat vieglā uzbrucēja pozīcijās. Fragmentāri saspēles vadīšanu var nākties uzņemties arī komandas kapteinim Dairim Bertānam.
Kā zināms, Eiropas čempionāts pēc nopietna pēdas savainojuma noslēdzies arī Latvijas izlases uzbrucējam Andrejam Gražulim un komanda palikusi vairs tikai 11 spēlētāju sastāvā. Pastāv ļoti iespējams, ka mačā pret Čehiju, kas gan nekādi neietekmēs abu komandu situāciju turnīra tabulā, Latvijas izlases treneru rīcībā varētu palikt vien deviņi spēlētāji, dodot iespēju pie lielāka spēles laika tikt šajā turnīrā līdz šim vien fragmentāri laukumā tikušajiem Mārcim Šteinbergam un Klāvam Čavaram.
A grupā pa četrām uzvarām četros mačos ir Turcijai un Serbijai, bet Latvijai ir divi panākumi, visām trim izlasēm nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Igaunijai un Portugālei ir pa vienai uzvarai, bet Čehija ir zaudējusi visos četros mačos un jau zaudējusi iespēju iekļūt astotdaļfinālā.