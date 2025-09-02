"Anglijā strādāju 12 stundas dienā tītaru fabrikā, bet jūtos tik brīvi kā nekad!" Sociālajos tīklos izceļas karstas diskusijas par dzīvi ārzemēs
Karstas diskusijas sociālajos tīklos izraisījusi kādas latvietes atzīšanās - viņa norāda, ka 45 gadu vecumā uzsāka darbu Anglijā, kur "jūtas tik brīva kā nekad". Tiesa, jāstrādā esot vairāk nekā 12 stundas dienā un darbs neesot tas pateicīgākais.
"Nodzīvoju Latvijā 45 gadus, līdz nolēmu aizbraukt pastrādāt Anglijā. Es nevaru aprakstīt to brīvības sajūtu, ko izjūtu tur. Strādājam vairāk nekā 12 stundas dienā pie "līnijas" tītaru fabrikā, bet liekas, ka esmu atpūtusies. Arī uz ielas jūtos brīvi un nekautrējos - neuztraucos par to, ja kāds uz mani skatās un smaida. Visu varu sameklēt, pat nezinot valodu. Bet kad atbraucu atpakaļ - liekas, ka esmu kā važās iekalta," vietnē "Facebook" atzīst sieviete.
Viņas pārdomas raisījušas karstas diskusijas iedzīvotāju vidū, kuri latvietes teikto uztvēruši ļoti pretrunīgi. " Arī es dzīvoju ārvalstīs - Vācijā, kur jūtos labāk. Te ir manas mājas, bet Latvijā vienmēr paliks mana sirds," pārdomās dalās Alīna, piebilstot, ka Vācijā dzīve rit ātrākā tempā. Bet vēl kāda norāda, ka "ir biežs viesis Anglijā un viņai patīk, ka tur cilvēki smaida biežāk un kasiere veikalā izsaka komplimentus viņas manikīram un cilvēki atvainojas, ja uzkāpj kādam uz kājas. "Jūtos brīvi arī Latvijā, bet šeit cilvēki vienkārši ir slēgtāki," norāda iedzīvotāja. Bet vēl kāda norāda, ka "ir pasaules pilsone, un esot Latvijā skumst pēc ārzemēm".
Tikmēr citi savos spriedumos bijuši nosodošāki. "Jā, tā ir īstā dzīve - strādāt svešā zemē tītaru fabrikā, kur nevienu vārdu nesaproti. Kad smagā, fiziskā darbā būsi sabeigusi veselību, nenāc atpakaļ uz Latviju, noslogot mūsu medicīnas aprūpes sistēmu," skarbi nosaka Stella. Bet vēl kāds iedzīvotājs pusgadu nodzīvoto laiku Anglijā atceras kā murgu. "Vietējie tur nekad līdz galam nepieņem iebraucējus. Bet latvieši, kas tur dzīvo pārsvarā diskutē par naudu - cik kurš nopelnījis savā fabrikā. Mani šis laiks ietekmēja depresīvi," pauž vīrietis.
Ieva rezumē, ka "lielākā problēma varētu būt tajā, ka sieviete dzimtenē sevi nav realizējusi". "Ja jums būtu kāds savs rūpals ar ko lepoties, ietu pa savu ciemu ar paceltu galvu. Bet tagad pretnostatat sevi ar savām paziņām, kas tikuši tālāk. Tādēļ anonimitāte Anglijā jums sniedz komfortu," pauž sieviete.
Bet vēl kāda norāda, ka mūsdienās iedzīvotājiem ir iespējams pārcelties uz jebkuru valsti, kas sirdij ir tuvāka. "Es, par spīti sliktajiem laikapstākļiem, izbaudu Latvijas vidi, un jūtu, ka esmu piedzimusi pareizajā valstī un ģimenē. Bet ticu, ka kādam var būt citādākas sajūtas un mūsdienās cilvēkiem ir visas iespējas pārvākties uz jebkuru valsti, kas šķiet tuvāka, ja tā vajag rīkoties," rezumē sieviete.