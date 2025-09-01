Porziņğis parāda tālmetienus. Latvija savainojumiem bagātā spēlē pārspēj Portugāli
Latvijas basketbola izlase pirmdien Rīgā notiekošajā Eiropas čempionāta grupu turnīra mačā ar 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19) pārspēja Portugāli un kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram.
Maču ar rezultatīvu caurgājienu un trīspunktu metienu sāka Latvijas izlases saspēles vadītājs Artūrs Žagars, bet 7:0 ar divpunktu metienu panāca Kristaps Porziņģis, kurš pēc tam realizēja tālmetienu, Latvijas izlasei izvirzoties vadībā ar 10:2.
Ceturtdaļas vidū Žagars pieprasīja maiņu un devās uz ģērbtuvēm, laukumā vairs neatgriežoties. Latvijas Basketbola savienība mikroblogošanas vietnē "X" apstiprinājusi, ka basketbolistam mačs pret Portugāli ir noslēdzies priekšlaicīgi un viņš laukumā vairs nedosies. Plašāki komentāri par notikušo nav sniegti.
Lielāko pārsvaru ceturtdaļā Latvijas izlase panāca pēc Dāvja Bertāna trīspunktu metiena - 18:8. Ceturtdaļas beigās portugāļi guva četrus punktus pēc kārtas, pietuvojoties līdz 21:23. Otro ceturtdaļu ar divpunktu metienu un diviem realizētiem soda metieniem Latvijas izlasē uzsāka Rolands Šmits, bet Dairis Bertāns ar tālmetienu panāca 30:21.
Ceturtdaļas vidū latvieši guva 11 punktus pēc kārtas, Šmitam realizējot trīspunktu gājienu, Porziņģim trāpot divus tālmetienus un Lomažam gūstot divus punktus pēc metiena no groza apakšas - 41:24.
Pēc Dāvja un Daira tālmetieniem Latvijas basketbolisti bija trāpījuši desmit no 17 tālmetieniem un pirmoreiz pārsniedza 20 punktu pārsvaru - 47:26. Pēc vēl viena Daira Bertāna tālmetiena puslaiks beidzās ar rezultātu 50:28 mājinieku labā.
Otrajā puslaikā savainojumu guva Kristers Zoriks
Trešajā ceturtdaļā rezultāta starpība svārstījās abpus 20 punktu atzīmes, bet pēdējās ceturtdaļas vidū portugāļi pēc 8:0 izrāviena un Kandidu Sā bumbas trieciena grozā no augšas pietuvojās līdz 58:70. 54 sekundes pirms mača beigām savainojumu cīņā ar Djogu Gameiru guva Kristers Zoriks, dodoties uz ģērbtuvēm, taču uzvara ar 78:62 tika sasniegta.
A grupā Rīgā pirmajā dienas spēlē Turcija ar 84:64 pieveica Igauniju. Plkst.21.15 Serbija tiksies ar Čehiju. A grupā četras uzvaras ir Turcijai un trīs - Serbijai, abām jau garantējot dalību astotdaļfinālā. Latvija, Igaunija un Portugāle ir svinējušas pa vienai uzvarai, bet Čehijai ir trīs zaudējumi. Latvijas valstsvienība A grupas pēdējā spēlē trešdien tiksies ar Čehiju.
Pirmajā B grupas spēlē pirmdien Melnkalnes basketbolisti ar 87:81 pieveica Zviedriju, abām komandām saglabājot cerības iekļūt astotdaļfinālā, bet Vācija ar 120:57 sagrāva Lielbritāniju. Pēdējā dienas mačā B grupā Tamperē plkst.20.30 tiksies Lietuva un Somija.
B grupā četras uzvaras ir svinējusi Vācija, trīs - Somija, abām jau nodrošinot vietu astotdaļfinālā, divas - Lietuva, pa vienai - Melnkalne un Zviedrija, bet Lielbritānija ir zaudējusi visos četros mačos.
Latvijas basketbolisti turnīru sāka ar zaudējumu Turcijai (73:93), ar 72:70 pārspēja Igauniju un ar 80:84 piedzīvoja zaudējumu mačā ar Serbiju. Portugāļi turnīra ievadā ar 62:50 pārspēja Čehiju, ar 69:80 zaudēja Serbijai un ar 54:95 kapitulēja Turcijai.
Spēlē ar Serbiju Latvijas izlasē pēdas savainojumu guva uzbrucējs Andrejs Gražulis, kuram finālturnīrs ir beidzies.
Latvija ar Portugāli pēdējo reizi tikās 2009.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Pirmajā savstarpējā spēlē tika svinēta pārliecinoša uzvara, līdz ar to otrajā mačā zaudējumam ar diviem punktiem nebija izšķirīgas nozīmes.
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.
Latvijas izlases sastāvs:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Portugāles izlases sastāvs:
Fransišku Amarante ("Oviedo", Spānija), Djogu Britu, Rafaels Lišboa (abi - "Ourense", Spānija), Djogu Gameiru, Daniels Relvau (abi - Lisabonas "Benfica", Portugāle), Migels Keirošs ("Porto", Portugāle), Nemīašs Keta (Bostonas "Celtics", NBA), Kandidu Sā ("Caceres", Spānija), Nunu Sā ("Galomar", Portugāle), Djogu Ventura (Lisabonas "Sporting", Portugāle), Vladislavs Voico ("Cantabria", Spānija), Travante Viljamss ("Oradea", Rumānija).