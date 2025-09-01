Lietuva, tuvojoties duelim pret Latviju, uzvar somus, bet pazaudē līderi Jokubaiti
Lietuvas basketbola izlase pirmdien Tamperē notiekošajā Eiropas čempionātā mačā ar 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 24:30) uzvarēja Somiju un nodrošināja vietu izslēgšanas spēlēs.
Uzvarētājiem Roks Jokubaitis sakrāja 16 punktus un deviņas rezultatīvas piespēles, kā arī piecas kļūdas, piecas piezīmes nopelnījušais Mareks Blaževičs - 14 punktus un astoņas atlēkušās bumbas, bet Ažuols Tubelis - 12 punktus un 11 atlēkušās bumbas. Jāpiebilst, ka mačs Jokubaitim noslēdzās priekšlaicīgi, jo viņš iedzīvojās savainojumā - izskanējušas runas, ka viņš guvis kristenisko saišu traumu.
Mājiniekiem Lauri Markanens un Mikaels Jantunens sakrāja pa 19 punktiem, Markanenam pievienojot 11 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet Jantunenam - astoņas atlēkušās bumbas.
Dienas pirmajās spēlēs šajā grupā Melnkalnes basketbolisti ar 87:81 pieveica Zviedriju, bet Vācija ar 120:57 - Lielbritāniju.B grupā četras uzvaras ir svinējusi Vācija, pa trim - Lietuva un Somija, pa vienai - Melnkalne un Zviedrija, bet Lielbritānija ir zaudējusi visos četros mačos.
A grupā Rīgā pirmdienas spēlēs Turcija ar 84:64 pieveica Igauniju, bet Latvija ar 78:62 - Portugāli. Pēdējā spēlē Serbija tiekas ar Čehiju. A grupā pirms Serbijas - Čehijas spēles četras uzvaras četros mačos ir Turcijai, trīs uzvaras trīs spēlēs - Serbijai, abām nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Četros mačos Latvijai ir divi panākumi, bet Igaunijai un Portugālei - pa vienam. Čehija ir zaudējusi visos trijos mačos.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.