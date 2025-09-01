Ar domu par astotdaļfinālu. Latvijai iespēja revanšēties Portugālei par sāpīgo neveiksmi pirms 18 gadiem
Šodien plkst. 18:00 Latvijas basketbolisti cīnīsies par tikšanu Eiropas čempionāta astotdaļfinālā. Pretiniekos Portugāle, kam kā Latvijai viena uzvara trijās spēlēs. Tiešraide kanālā TV3.
Latvijas basketbolisti turnīru sāka ar bezzobainu zaudējumu pret Turciju (73:93), turpināja turnīru ar grūtu panākumu pār Igauniju (70:72) un aizraujošu zaudējumu pret sacensību galveno favorīti Serbiju (80:84). Trešajā spēlē pēdas traumas dēļ valstsvienība pazaudēja vienu no rotācijas basketbolistiem Andreju Gražuli. Portugāle atklāšanas dienā ar 62:50 pieveica Čehiju, pēc kā piedzīvoti divi zaudējumi pēc kārtas pret Serbiju (69:80) un Turciju (54:95).
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Igauniju – fani un slavenības tribīnēs
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā grūtā cīņā uzvarēja Igaunijas valstsvienību.
Porziņģa bijušais komandas biedrs
Portugāles izlases lielākā zvaigzne ir Bostonas “Celtics” basketbolists Nemiašs Kveta. Viņam šis ir pirmais turnīrs Portugāles nacionālajā izlasē un līdzšinējās trijās spēlēs Kveta izcēlies ar 14,7 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām.
“Ļoti labs džeks. Kā cilvēks vispār super,” savu bijušo komandas biedru, ar kuru kopā pavadījis divus gadus Bostonā, dienu pirms spēles raksturoja Porziņģis. “Esmu viņu labi iepazinis, taču arī viņš mani labi zina. Viņš kā spēlētājs ir magnēts uz atlēkušajām bumbām. Viņš būs kārtīgi jāatbloķē un jāparūpējas, lai nesāk kaut kādu šovu taisīt,” turpināja Porziņģis.
Valstsvienībā ir vēl citi meistarīgi basketbolisti. Naturalizētā vietu ieņēmis Travante Viljamss, kuram līdzšinējās trijās cīņās 13 punkti un četras atlēkušās bumbas. Ukraiņu tautības portugālis ir Vlads Voico, kura pienesums gan bijis neliels. Pirmajās trijās spēlēs Portugāles izteikti līderi bijuši Kveta un jau minētais Viljamss.
Sāpīgais 2007. gads
Portugāles basketbola izlase piedalās tikai ceturtajā Eiropas čempionātā valsts vēsturē. 1951. gadā valsts ieņēma 15. vietu, 2011. gadā (kas ir tās pēdējais finālturnīrs pirms šī) 21. vieta, bet augstākā pozīcija ieņemta 2007. gadā, kad portugāļi finālturnīru noslēdza augstajā devītajā vietā. Kvalifikācijā uz šī gada turnīru portugāļi bija labāki par ukraiņiem, ar bilanci 2-4 A grupā ieņemot trešo vietu un atstājot Ukrainu aiz borta (1-5).
Konkrētais finālturnīrs 2007. gadā spilgtā atmiņā vēl ir arī Latvijas basketbola funkcionāriem un tās izlases spēlētājiem. Latvija un Portugāle atradās vienā grupā. Latvieši turnīru bija sākuši ar panākumu pret Horvātiju un zaudējumu pret Spāniju, kamēr portugāļi bez ierunām zaudēja abām.
Abu komandu mačā Portugāle spēja labāk izmantot savas iespējas uzbrukumā un pārsteidza Eiropas basketbola sabiedrību - 77:67, kas vēlāk, pateicoties labvēlīgam rezultātam Spānijas un Horvātijas mačā, ļāva izkļūt no grupas un nosūtīt latviešus mājās. Tajā spēlē par rezultatīvāko Latvijas izlasē kļuva Kristaps Janičenoks (21 punkts).
Latvija paliek 11 vīru sastāvā
Kā jau ziņots, Latvijas basketbola izlasei Eiropas čempionātā vairs nevarēs palīdzēt Andrejs Gražulis, kuram turnīrs beidzies pēdas traumas dēļ. Tas nozīmē, ka turpinājumā latvieši spēlēs 11 basketbolistu sastāvā. FIBA noteikumi neparedz traumētā aizvietošanu ar kādu citu pēc 12 basketbolistu pieteikšanas īsi pirms turnīra. Jāmin, ka Latvija nav vienīgā, kas zaudējusi kādu no basketbolistiem - Igaunijas izlasē turnīrā vairs nespēlēs Sīms Sanders-Vene, bet Serbijas - Bogdans Bogdanovičs.
“Andrejs mums ir ļoti svarīgs spēlētājs, taču mums ir jāiet uz priekšu,” dienu pirms spēles teica Latvijas izlases treneris Jānis Gailīis. Viņš vispārīgi sprieda, kas varētu viņu aizstāt rotācijā. “Loma palielinās Klāvam Čavaram, Marekam Mejerim un droši vien arī Mārcim Šteinbergam. Redzam, ka ir spēles, kurās ceturtā numura pozīcijā varam iespēlēt arī Dāvi Bertānu.” Visdrīzāk lielāka loma var tikt arī Rolandam Šmitam, kuram līdz šim 20,9 minūtes vidēji spēlē.
Pret Serbiju Luka Banki gan pārsvarā rotēja ar septiņiem basketbolistiem (pirms Gražuļa traumas bija plāns par astoņiem), vairāk malā atstājot Dāvi Bertānu, Mejeri, Klāvu Čavaru un Mārci Šteinbergu.
Iespēja progresam
“Skatījāmies, ko pret Serbiju darījām labi, bet ko ne pārāk,” uz spēli pret Serbiju atskatījās Kristaps Porziņģis. Viņš atklāja, ka uzvarai pietrūka dažādas nianses, bet Nikola Jokičs aizvadījis ļoti labu spēli. “Portugāle ir pavisam cits pretinieks. Pret Serbiju mūsu komandas gars bija ļoti augstā līmenī.”
Treneris Jānis Gailītis pauda, ka pēdējā cīņā pret Serbiju pamanītas vairākas nianses, kuras treneru kolektīvam patikušas. “Mums patika intensitāte, spēlētāju pašatdeve, ticība un arī agresivitāte. Centāmies būt agresīvākā komanda laukumā.”
Latvijas komandai gan vēl ir vieta izaugsmei uzbrukumā. Ar 75 punktiem vidēji turnīra mājiniece rezultativitātē ieņem tikai 13. vietu čempionātā. Portugāle gan šajā rādītājā ir sliktākā komanda - 61,7 punkti mačā. Izaugsme redzama tālmetienu izpildē, kurā pagaidām 30,4 % un 15. vieta čempionātā. Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis līdz šim nav trāpījis nevienu no 13 raidījumiem. Viņam gan augsta efektivitāte no divpunktu zonas (77,8%).
Portugāle laba bumbu pārtvērēja un bloķētāja
Jānis Gailītis dienu pirms spēles uzsvēra, ka portugāļi aizsardzībā ir naski uz bumbas pārtveršanu. Pirmajās trijās spēlēs Portugāle vidēji pārtvērusi 9,7 pretinieku piespēles, kas ir piektais augstākais rādītājs visā turnīrā un labākais starp A grupas izlasēm. Tāpat Portugāle prot labi aizsargāt savu grozu, jo ir otrā labākā bloķētāja - vidēji spēlē 3,7 bloki.
Pārķertajās bumbās īpaši izceļas Travante Viljamss, kurš spēlē pretiniekus apzog vidēji četras reizes. 1,7 reizes to paveic viņa komandas biedrs Diogu Ventura. Bloķētajos metienos ar 2,3 blokiem mačā pagaidām izcēlies jau minētais Kveta.
“Viņi spēlē gudri un savā stilā. Mūsu uzdevums ir neielaisties viņu stila basketbolā, kurā portugāļi ir labāki par pretiniekiem. Mums joprojām jācenšas spēles kontrole īstenot caur aizsardzību un caur disciplinētām darbībām uzbrukumā,” teica Gailītis.
Portugāles vīriešu basketbola izlases sastāvs:
Fransišku Amarante ("Oviedo", Spānija), Djogu Britu, Rafaels Lišboa (abi - "Ourense", Spānija), Djogu Gameiru, Daniels Relvau (abi - Lisabonas "Benfica", Portugāle), Migels Keirošs ("Porto", Portugāle), Nemiašs Kveta (Bostonas "Celtics", NBA), Kandidu Sā ("Caceres", Spānija), Nunu Sā ("Galomar", Portugāle), Djogu Ventura (Lisabonas "Sporting", Portugāle), Vladislavs Voico ("Cantabria", Spānija), Travante Viljamss ("Oradea", Rumānija).
Cīņa par astotdaļfinālu
Latvija pirms spēles pret Portugāli tiks uzlūkota kā šīs cīņas favorīte. Kopumā jau šajā spēlē sākas cīņa par astotdaļfinālu. Uzvara pār portugāļiem ļaus Latvija sasniegt pirmo mērķi. Grupā būs atlikusi vēl viena spēle pret Čehiju (trešdien, 3. septembrī), kas zaudējusi gan Portugālei, gan Igaunijai.
Situācija B grupā (pret kādu no šīs grupas četrām labākajām būs jāspēlē astotdaļfinālā) vēsta, ka pēc trīs spēļu kārtām bez zaudējumiem cīnās Vācija un Somija, kamēr Lietuvai viena neveiksme. Šodien gan Tamperē somiem cīņā pret lietuviešiem, pēc kuras B apakšgrupā daudz kas kļūs skaidrāks.
Eiropas čempionāts basketbolā rit līdz 14. septembrim. Rīga bez A grupas izspēles uzņems vēlāk arī visas izslēgšanas spēles. Kā čempioni turnīru sagaidīja Spānija.
Latvijas izlases sastāvs:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Turciju, fani un slavenības
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīru uzsāka ar zaudējumu mačā ar Turciju.