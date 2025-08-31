Liktenīgais savainojums, ar ko īpašs Jokičs un tiesneši: Latvijai kvalitatīvākajā spēlē uzvarai nedaudz pietrūkst
Latvijas basketbolistiem 30. augusta vakarā nedaudz pietrūka, lai sagādātu pārsteigumu un pārspētu 2025. gada Eiropas čempionāta favorīti Serbiju. Pēc spēles komentārus un secinājumus par spēli pauda Rolands Šmits, Dairis Bertāns, Dāvis Bertāns un Artūrs Žagars.
Sestdienas, 30. augusta vakarā, Latvijas basketbolisti atnākušajiem 11 tūkstošiem fanu dāvāja sniegumu, kādu tie gaidīja jau ilgi - serbiem ar Nikolu Jokiču nervi tika kutināti līdz pašām beigām un, iespējams, pretinieks paglabās tiesnešu labvēlības dēļ. Labākā spēle turnīrā, skaists zaudējums, taču arī zaudēts viens no rotācijas spēlētājiem. Pēc 80:84 pret Serbiju Latvijas basketbolisti arēnu varēja pamest ar augsti paceltu galvu.
Trieciens jau pašā sākumā
Latvijas basketbolisti uz maču pret Serbiju varēja iznākt bez papildus spiediena. Šajā spēlē galvenā favorīte bija pretiniece, kuras rindās turnīrā spēlē par pasaulē labāko basketbolistu uzskatītais Nikola Jokičs. Serbiem gan bija jāiztiek bez kapteiņa Bogdana Bogdanoviča, kuram gūts paceles cīpslas savainojums. Pirms spēles Serbija arēnā tika sagaidīta ar policijas zirgiem. Zināms, ka Jokičs ir liels zirgu mīlis, kurš ārpus basketbola tiem velta daudz sava brīvā laika.
Tribīnes bija pilnas un spēles laikā šķita, ka secinājumus pēc cīņas pret Igauniju (tajā šķietami igauņi bija skaļāki) izdarījis arī fanu sektors. Tas vairs nemudināja pārējos atnākušos bļaut vien “Latvija, Latvija” vai “aizsardzība”, bet pārņēma futbolā iedibināto tradīciju par “visi latvji kopā lecam, hei, hei!” Pēc atsevišķiem tiesnešu lēmumiem sekoja lamuvārdi arī viņu virzienā, bet bez fanu sektora par labāku dziesmu izvēli, kas uzkurina publiku, parūpējās arī spēles dīdžejs.
Jau otrajā minūtē Latvijas taktikai spēlē pret Nikolu Jokiču tika pārvilkts krusts. Pie sava groza traumā iedzīvojās Andrejs Gražulis, kurš pats ar saviem spēkiem pie laukuma sānu līnijas prasīja Lukam Banki maiņu. Tālāk viņš devās medpersonālu aprūpē un uz slimnīcu. Pēc spēles tika paziņots, ka Gražulis pēdas traumas dēļ turnīrā vairs nespēlēs.
“Andrejs ļoti pietrūka,” pēc spēles teica kapteinis Dairis Bertāns, kurš šoreiz spēli vairāk vēroja no malas (2:57 minūtes, treneri bija plānojuši rotēt ar pārsvarā astoņiem spēlētājiem, pēc Gražuļa traumas - septiņiem). “Bija doma, ka Andrejs būs tas pamata džeks, kurš segs Jokiču. Viņa trauma mums noteikti patraucēja.” Dairis norādīja, ka spēles beigās jau varēja novērot, ka garo basketbolistu rotācija ir limitētāka. Līdz ar Gražuļa traumu pie lielākas teikšanas tika Rolands Šmits, kuram gan sliktākais +/- komandā (-16). “Tā var gadīties. Tad vienkārši nākamajam ir jāturpina,” Šmits daudz nevēlējās ieslīgt analīzē, kā mainījusies viņa loma līdz ar šo notikumu.
Gražuļa trauma arī nozīmē, ka turnīra turpinājumā Latvija spēlēs ar 11 basketbolistiem. FIBA nepieļauj jauna spēlētāja pieteikšanu, ja no pirms turnīra izvēlētā 12 spēlētāju sastāva kāds izkrīt ārā. Latvija nav vienīgā no A grupas, kam jau ir zaudēts spēlētājs - Igaunija mačā pret latviešiem pazaudēja kapteini Sīmu Sanderu-Veni.
Kā apgrūtinājām dzīvi serbiem?
No malas izskatījās, ka šī ir Latvijas labākā no trīs spēlēm turnīrā un tam piekrita visi, kuri pēc spēles tika pie iespējas izteikties. “Viennozīmīgi labākā spēle turnīrā,” teica Šmits. “Šādi mums arī ir jāturpina.” “Nepatīk runāt par skaistiem zaudējumiem, jo gribējām uzvarēt. Gan pret Igauniju otrais puslaiks, gan šodien visa spēle parādīja, kā mums ir jāspēlē. Ja cīnāmies šādi aizsardzībā, tad atnāk iespējas arī uzbrukumā. Jā, emociju, satura un kvalitātes ziņā šodien bija labākā spēle,” izsmeļošāku atbildi sniedza kapteinis.
Kāds bija galvenais spēles uzdevums? “Spēlēt agresīvu basketbolu, kā arī neļaut viņiem izmest brīvos metienus,” teica Rolands. Viņam laukumā pavadītas 23:51 minūtes, kurās desmit punkti un četras bumbas zem groziem. “Visa uzmanība mums bija uz Jokiču. Jā, viņš nospēlēja savu spēli, bet uzdevums bija neļaut spēlē iejusties pārējiem,” skaidroja kapteinis.
“Ar aizsardzību, ar fizikalitāti un ar to, kādā atmosfērā iesākām spēli. Parādījām jau no pirmajām sekundēm, ka šeit nekas viegls viņus negaida,” pēc mača teica saspēles vadītājs Artūrs Žagars, kuram liela slodze - 27:03 minūtēs deviņi punkti un sešas piespēles. Var piekrist viņa teiktajam, ka, atšķirībā pret spēlēm pret Turciju un Igauniju, Latvijas basketbolisti jau no pirmās sekundes cīņu pret Serbiju iesāka labi.
“Tas ir mūsu uzdevums katrā spēlē, bet, jā, it īpaši šajā,” par mērķi veiksmīgi uzsākt spēli turpināja Latvijas izlases viens no līderiem. “Gribējām sevi pārbaudīt pret turnīra līderiem. Man šķiet, ka mums jābūt diezgan apmierinātiem. Jāpaskatās video, kur varam pielikt klāt gan aizsardzībā, gan uzbrukumā,” turpināja aizsargs. Rolands Šmits uzskatīja, ka serbiem dzīve laukumā apgrūtināta ar fiziska basketbola piedāvāšanu. “Mums vajadzētu turpināt spēlēt kā to darījām šodien, un pat likt klāt. Tieši tā mums ir jāspēlē.”
Kur pietrūka uzvarai? “Nedaudz no visa,” analīzi iesāk Žagars. “Personīgi tik daudz brīvus metienus no apakšas neesmu metis garām. Katrā spēlē pa vienam vai diviem sanāk aizmest garām.” Dairis Bertāns uzskatīja, ka spēles beigās tomēr ļauts uzņemt ritmu arī citiem Serbijas basketbolistiem, kuri trāpījuši tālmetienus pēc Nikola Jokiča piespēles.
“Beigās bija epizodes, kur, caur viņu izspēlējot, viņi dabūja dažus metienus. Tie arī bija pāris punkti, kuri pietrūka.” Ceturtajā ceturtdaļā divus tālmetienus trāpīja Ogņens Dobričs. Kapteinis gan uzskatīja, ka, ja spēlē būtu bijusi kāda papildus minūte, tad Latvija ar jau iegūtajām emocijām būtu varējusi atspēlēties.
Dāvis Bertāns ieņēmis Rodiona vietu?
Jau otro spēli pēc kārtas ar niknumu abos laukuma galos izceļas Dāvis Bertāns. Šoreiz viņš kļuva par Latvijas rezultatīvāko basketbolistu, iemetot 16 punktus, taču tiem arī pievienoja veselas desmit bumbas zem groziem. Tas kļuva par viņa pirmo karjeras “double-double” Eiropas čempionātos, bet iekrātā 21 bumba zem groziem divās Eiropas čempionāta spēlēs ir vairāk nekā septiņās iepriekšējās kopā.
“Domāju tas ir vairāk saistīts tieši ar spēlēšanu trešā numura pozīcijā. Tas dod vairāk iespējas gan iet pēc uzbrukuma bumbām, gan aizsardzībā ir jānāk no trīspunktu līnijas biežāk. Spēlējot ceturtā un piektā numura pozīcijās, tev ir jāatbloķē vairāk savs spēlētājs. Bieži tu esi tādā pozīcijā, ka tev ir jācer, ka komandas biedri parūpēsies par bumbas paņemšanu. Spēlēt par trešo numuru nozīmē, ka man ir vairāk darbs palīdzēt garajiem spēlētājiem, kas atbloķējuši, savākt tās bumbas,” pēc spēles preses konferencē izcīnīto atlēkušo bumbu daudzumu skaidroja pats basketbolists. Viņa skaidrojums nozīmē, ka Dāvis veiksmīgi sācis aizvietot trešā numura pozīcijā traumēto Rodionu Kurucu.
Kopumā Latvijas basketbolisti pret Serbiju aizvadīja maču kā komanda. Metienus tā izpildīja ar 38% (ne tas labākais rādītājs). Pēc 6/10 tālmetienos pirmā puslaika laikā, tie tika noslēgti ar 12/31. Bez Dāvja virs desmit punktiem iemeta vēl arī Kristaps Porziņģis (14, trīs bloķētie metieni kādā spēlē ir viņa otrs labākais rādītājs Eiropas čempionātā), Rihards Lomažs (13), bet pie desmit palika Rolands Šmits un Artūrs Kurucs.
Jokičs un tiesneši
Latvijas basketbolistiem visas spēles garumā bija jāmēģina ierobežot par pasaulē labāko uzskatīto basketbolistu, Nikolu Jokiču. Centieni bija lieli, taču Serbija izteikti katru uzbrukumu izspēlēja caur viņu. Serbijas galvenais treneris savu zvaigzni daudz neatpūtināja, kas liecināja par augsto vēlmi izcīnīt uzvaru. 31:47 minūtēs Jokičs guva 39 punktus (metieni 15/26), izcīnīja desmit bumbas zem groziem un atdeva četras piespēles. 39 punkti ir kāda Serbijas basketbolista rezultatīvākais mačs "EuroBasket". Tāpat Jokičs kļuvis par pirmo serbu, kurš vismaz 30 punktus gūst vairāk nekā vienā Eiropas čempionāta spēlē (2022. gadā pret Itāliju 32 punkti).
“Viņa noslēpumu neviens nevar pateikt,” pēc spēles par to, kas ir Nikolas Jokiča noslēpums, atbildēja Dairis Bertāns. “Viņš ir īsts talants, kurš spēli redz nedaudz citādāk.” Ik pa laikam pret Jokiču aizsardzībā spēlēja Šmits, kuram, kā arī citiem latviešiem, viņa ierobežošanā neklājās viegli. “Tu viņu vari segt kā tu gribi, bet viņš tāpat iemetīs savus punktus. Diemžēl tā tas ir. Tā ir meistarība.” Savukārt Artūrs Žagars atklāja, ka Jokičs no citiem atšķiras ar spēju pārredzēt laukumu un prasmi ap sevi esošos komandas biedrus padarīt labākus. Mediju pārstāvjiem gan izskatās, ka Jokiču uz kādu komentāru turnīra laikā dabūt būs neiespējami. Pēc spēles viņš negribīgi izgāja cauri mikszonai, un jau iepriekš starptautiskos turnīros ar žurnālistiem nav runājis.
Nikola Jokic didn't speak to the media during the #Olympics, so it's a safe bet he will not do it also in the #Eurobasket pic.twitter.com/aH6RMDa4ZG— Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 30, 2025
Saistībā ar Jokiču Latvijas izlases basketbolisti norādīja arī uz tiesnešu darba nekonsekvenci. Pēdējā minūtē pie 80:82 Artūram Kurucam pret Nikolu Jokiču tika nosvilpts apšaubāmas kvalitātes pārkāpums. “Drusku pieskaries un ir sods,” pēc spēles dusmīgs bija Rihards Lomažs. “Mēs tur ejam kontaktā un piezīmes nav vispār.” Preses konferencē par kādu citu epizodi mača izskaņā savu komentāru sniedza Dāvis Bertāns, kurš publiski kritizēja tiesnešus.
“Visi var pieļaut kļūdas, taču, manuprāt, tiesnešu darbs šoreiz bija nepieņemams. Pie -4 spēles beigās viņi neredzēja elkoni manā sejā. Spēles vidū es vēl varētu to saprast, bet izskaņā, kad tas var dot mums iespēju atspēlēties..Vispirms jau pat nenosvilpt sodu, kas ir vienreizēji. Jā, es parādīju kontaktu, bet tas bija manā zodā. Visi var paskatīties video,” teica Dāvis. Piezīmju ailē Latvijai par trīs vairāk (23:20), taču ik pa laikam tiesnešu lēmumi vienā un otrā virzienā nebija pēc viena un tā paša traktējuma.
Jau rīt, 1. septembrī, Latvijas basketbolistiem nākamais mačs. Šoreiz pretiniekos Portugāle, kam, tāpat kā Latvijai, ir viena uzvara trijās spēlēs. Panākums pār portugāļiem ļaus Latvijai nodrošināt vietu astotdaļfinālā.