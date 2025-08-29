Igaunijas basketbolists Drells ir lepns par komandas cīņassparu
Igaunijas basketbola izlases uzbrucējs Henri Drells.
Igaunijas basketbolists Drells ir lepns par komandas cīņassparu

Igaunijas basketbola izlases uzbrucējs Henri Drells ir lepns par komandas biedru cīņassparu mačā ar Latviju.

"Spēle bija ļoti smaga. Mums vajadzēja to uzvarēt, taču esmu lepns par komandas biedriem un viņu cīņassparu," teica Drells.

Igauņi vadībā bija teju trīs ceturtdaļas no visas spēles, taču otrajā puslaikā ilgu laiku nespēja iekarot grozu, ļaujot latviešiem pārņemt vadību.

"Vilcinājāmies ar lēmumu pieņemšanu, mums vajadzēja būt drosmīgākiem," par sniegumu ceturtajā ceturtdaļā teica Drells, atzīstot, ka sajūtas esot vadībā, bijušas labas. "Liela daļa arēnas bija par mums, un tās bija neaprakstāmas sajūtas."

Latvijas valstsvienība A grupā turnīra turpinājumā Rīgā 30. augustā spēlēs ar Serbiju, 1. septembrī - ar Portugāli un 3. septembrī - ar Čehiju.

