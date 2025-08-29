Slovēnijas izlases treneris pēc zaudējuma Polijai raida kritiku latviešu tiesnešu virzienā
Ceturtdien, 28. augustā, Katovicē ar uzvaru D apakšgrupas izspēli Eiropas čempionātā sāka Polija, kas ar 105:95 apspēlēja Slovēniju ar Luku Dončiču priekšgalā. Pēc spēles soģu virzienā, starp kuriem bija arī latvieši, kritiku vērsa zaudētāju treneris.
Mačā starp Poliju un Slovēniju par izšķirošo kļuva trešā ceturtdaļa, kurā mājinieki uzvarēja ar desmit punktu pārsvaru (33:23), tādējādi panākot 11 punktu vadību. Tieši tiesnešu lēmumus nogrieznī, kurā poļi veica izšķirošo izrāvienu, pēc spēles kritizēja Slovēnijas galvenais treneris Aleksandrs Sekuličs. Jāmin, ka trešajā ceturtdaļā tehnisko piezīmi saņēma arī komandas līderis Luka Dončičs, kurš maču pabeidza ar 34 punktiem, deviņām piespēlēm un četrām bumbām zem groziem.
"Tieši tad viņi veica izrāvienu, gūstot pat 15 punktus pēc kārtas. Ir grūti atspēlēties no šāda deficīta," tiesnešu virzienā nekonkrētus komentārus raidīja Sekuličs. "Visas spēles laikā Polija realizēja grūtus metienus, ko bieži negadās redzēt. Spēles izšķirošais brīdis bija trešajā ceturtdaļā, kurā notika dažādas dīvainas lietas. Šī bija grūta spēle, kurā pretinieks spēlēja savu fanu priekšā un, iespējams, nospēlēja virs savām spējām."
Spēli starp Slovēniju un Poliju apkalpoja divi latvieši - Gatis Saliņš un Andris Aunkrogers, kuri tiesāja kopā ar Keremu Baki no Turcijas. Jau iepriekš Saliņš noticis uzmanības centrā pēc spēles ar Slovēnijas dalību. 2023. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālā viņš Dončičam piešķīra divas tehniskās piezīmes un tādējādi slovēnim spēle bija noslēgusies priekšlaicīgi. Kā pirms turnīra Jauns.lv norādīja cits latviešu tiesnesis Mārtiņš Kozlovskis, tad arī zvaigznes tolerētas netiks un tiesāts tiks pret visiem vienādi.
Sekuliča komentāriem gan atbildējis Polijas stūrmanis Igors Miličičs. "Man tiešām patīk, ka komanda, kuru esam jau uzvarējuši divas reizes pēc kārtas, turpina neticēt mūsu spēkam." Poļi Slovēniju apspēlēja 2022. gada Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā, tādējādi nodrošinot vietu labāko četriniekā.
2025. gada Eiropas čempionāts ilgst līdz 14. septembrim. Rīgā bez A grupas izspēles vēlāk tiks uzņemtas arī visas izslēgšanas cīņas.