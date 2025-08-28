VIDEO: Artūrs Žagars labā noskaņojumā piedalās izlases treniņā dienu pirms spēles pret Igauniju
Šodien, 28. augustā, Latvijas basketbola izlase aizvadīja treniņu, gatavojoties Eiropas čempionāta A grupas spēlei pret Igauniju. Kā novēroja Jauns.lv, tad metienus izpildīja arī Artūrs Žagars, kurš spēli pret Turciju nepabeidza savainojuma dēļ.
Pirmajā spēlē pret Turciju Artūrs Žagars trešās ceturtdaļas sākumā izprovocēja piezīmi Erdžanam Osmani, taču abu sadursme bija liktenīga latvietim. Minūti vēlāk viņu nomainīja Kristers Zoriks, bet pats latviešu saspēles vadītājs nonāca medpersonāla aprūpē.
Šodien, 28. augustā, Latvijas Basketbola savienība (LBS) informēja, ka Žagars guvis mikrotraumu, kas neietekmēs viņa turpmāko dalību Eiropas čempionātā. Viņa savainojums gan netika konkretizēts. Dienu iepriekš Luka Banki vien atklāja, spēlētājs guvis ķermeņa lejasdaļas traumu.
Šodien, dienu pirms spēles pret Igauniju, varēja novērot, ka Žagars izpilda metienus izlases treniņā. Viņš izskatījās labā noskaņojumā. Iespējams, jau rīt Artūrs būs gatavs piedalīties spēlē pret Igauniju. "Žagars spēlēs - tā ir labā ziņa. Nekas slikts nav noticis, vienkārši esam piesardzīgi," pēc treniņa teica Artūrs Visockis-Rubenis, kura teikto pielaboja valstsvienības delegācijas vadītājs Emīls Toms, sakot, ka lēmums par Žagaru tiks pieņemts spēles dienā.
Jau sagatavošanās periodā Žagars tika dažādu iemeslu dēļ pietaupīts. Pirmajā pārbaudes cīņā pret Itāliju viņš sajuta sāpes paceles cīpslā, kā dēļ nespēlēja pret Lietuvu un Slovēniju. Spēlē pret Grieķiju viņš guva kājas sasitumu, kas lika izlaist pēdējo sagatavošanās cīņu pret Itāliju.
Pirmajā spēlē Žagars laukumā devās pamatsastāvā, kopumā nospēlēja 16:35 minūtes un guva 11 punktus, visus no tiem iemetot pēc kārtas otrajā ceturtdaļā. Tāpat viņam trīs rezultatīvās piespēles. Jau 29. augustā Latvija turnīru turpinās pret Igauniju, bet dienu vēlāk, spēcīgo Serbiju.