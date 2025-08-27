Artūrs Žagars spēli pret Turciju nepabeidza savainojuma dēļ, kura nopietnība vēl neskaidra
Latvijas izlases aizsargs Artūrs Žagars Eiropas čempionāta maču pret Turciju nevarēja pabeigt ķermeņa lejasdaļas savainojuma dēļ, pēc mača atklāja galvenais treneris Luka Banki.
Žagars traumā visdrīzāk iedzīvojās trešajā ceturtdaļā, kad tās trešajā minūtē pret viņu noteikumus pārkāpa Erčans Osmani. Žagars demonstrēja sāpju grimases, nospēlēja vēl minūti un tika nomainits pret Kristeru Zoriku.
Jauns.lv novēroja, ka uzreiz pēc nomainīšanas Zoriks nonāca izlases medpersonāla aprūpē. Vairāk laukumā viņš neuznāca, kopumā nospēlētajās 16:35 minūtēs gūstot 11 punktus (visus otrajā ceturtdaļā pēc kārtas) un atdeva trīs piespēles.
"Šobrīd neko nevaru pateikt, tikai ārsti ieteica viņu vairāk neizmantot. Tā ir ķermeņa apakšdaļas trauma, šodien vai rīt ir jāveic pārbaudes, lai saprastu, cik tas ir nopietni," pēc spēles skaidroja Latvijas izlases stūrmanis.
Jau sagatavošanās periodā Žagars tika dažādu iemeslu dēļ pietaupīts. Pirmajā pārbaudes cīņā pret Itāliju viņš sajuta sāpes paceles cīpslā, kā dēļ nespēlēja pret Lietuvu un Slovēniju. Spēlē pret Grieķiju viņš guva kājas sasitumu, kas lika izlaist pēdējo sagatavošanās cīņu pret Itāliju.
Latvijas vīriešu basketbola izlase Eiropas čempionātu sākusi neveiksmīgi - 73:93 pret Turciju. 29. augustā jāspēkojas pret ziemeļu kaimiņu Igauniju, kuras fani kuplā skaitā ieradušies Rīgā.