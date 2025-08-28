Otrajā ceturtdaļā 11 punktus pēc kārtas iemetušais Artūrs Žagars trešās ceturtdaļas sākumā laukumu pameta un spēlē vairs neatgriezās.
Eiropas vadošais basketbola medijs noskaidrojis Žagara savainojuma nopietnību
Latvijas basketbola izlases saspēles vadītāja Artūra Žagara savainojums nav nopietns un viņš varēs atgriezties kādā no turpmākajām spēlēm, vēsta viens no Eiropas vadošajiem basketbola medijiem Basketnews.com.
Eiropas basketbola čempionāta pirmajā spēlē, kurā latvieši ar 73:93 zaudēja Turcijai, Žagars otrajā puslaikā pameta laukumu un neatgriezās mačā.
Kā pēc spēles atklāja galvenais treneris Luka Banki, Žagars guva ķermeņa lejasdaļas traumu un viņam tiks veikti izmeklējumi. Basketnews.com vēsta, ka Žagars drīzumā varētu atgriezties komandas rīcībā.
Pirmajā spēlē Žagars 16 minūtēs guva 11 punktus un atdeva trīs rezultatīvas piespēles.