Latvijas futbola izlasei mačos pret Serbiju un Albāniju nāksies iztikt bez komandas kapteiņa
RFS centra aizsargs Roberts Veips pirmo reizi saņēmis izsaukumu uz Latvijas vīriešu futbola izlasi, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Paolo Nikolato vadītā Latvijas nacionālā futbola izlase svētdien sāks treniņnometni, kurā paredzētas divas spēles 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā. Vispirms Latvija 6. septembrī BTA "Daugavas" stadionā uzņems Serbiju, bet 9. septembrī latvieši aizvadīs izbraukuma maču Albānijā. Šoreiz izlases rīcībā nebūs komandas kapteiņa Kristera Tobera, kuram ir veselības problēmas, kā arī jau ilgstoši savainotā Roberta Uldriķa.
Kvalifikācijas K grupā Anglijai ir deviņi punkti trīs mačos, Albānija četrās cīņās iekrājusi piecus, Serbijai un Latvijai ir pa četriem punktiem attiecīgi divās un trīs spēlēs, bet Andora četros dueļos nav tikusi pie punktiem.
Pirmajās divās kvalifikācijas turnīra spēlēs Latvija viesos ar 1:0 pārspēja Andoru un ar 0:3 zaudēja Anglijai. Savukārt Albānija martā izbraukumā ar 0:2 zaudēja Anglijai un mājās ar 3:0 pieveica Andoru, bet sestdien savā laukumā spēlēja 0:0 ar Serbiju.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā. Šajā finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Alvis Jaunzems (Gdaņskas "Lechia", Polija), Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS);
uzbrucēji - Jānis Ikaunieks (RFS), Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Bruno Melnis ("Liepāja"), Dario Šits ("Parma", Itālija).