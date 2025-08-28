EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Turciju, fani un slavenības
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīru uzsāka ar zaudējumu mačā ar Turciju.
Ne tikai Jaromīrs Jāgrs. Uz Rīgā notiekošo "EuroBasket" ieradies arī NBA kluba īpašnieks
Pirmajā "EuroBasket" spēļu dienā Rīgā varēja pamanīt dažādas nozīmīgas sporta personības tribīnēs. Serbijas un Igaunijas spēli klātienē raudzījās Denveras "Nuggets" īpašnieks, kura lielākā interese bija redzēt, kā spēlē viņa komandas līderis, Nikola Jokičs.
Jau ziņots, ka "EuroBasket 2025" pirmajā spēļu dienā Rīgā klātienē spēles raudzījās pasaules sporta zvaigznes. Visas pirmās trīs cīņas klātienē apmeklēja čehu hokeja leģenda Jaromīrs Jāgrs, kuram blakus sēdēja Latvijas hokejists Eduards Tralmaks. Tāpat Latvijas izlases spēli apmeklēja dažādas vietējās sporta personības un sabiedrībā zināmi cilvēki.
Noskaidrojies, ka Rīgā ieradies arī kāda Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba īpašnieks. Tas ir neviens cits kā Denveras "Nuggets" saimnieks Džošs Kroenke, kurš bija redzams klātienē spēles laikā starp Serbiju un Igauniju. Viņš raudzījās, kā laukumā darbojas viņa kluba līderis un arī Serbijas basketbola zvaigzne, Nikola Jokičs.
Kroenke nav vienīgais Denveras "Nuggets" pārstāvis, kurš lidojis uz Rīgu. Dienu pirms Serbijas izlases pirmās spēles varēja pamanīt, ka tās treniņu apmeklē arī "Nuggets" basketbola operāciju viceprezidents Bens Tenzers un spēlētāju attīstības viceprezidents Džons Voless. Kroenke bez "Nuggets" ir arī NHL kluba Kolorādo "Avalanche" prezidents, kā arī atrodas Premjerlīgas kluba Londonas "Arsenal" vadībā.
Jāmin, ka Rīgā nav vienīgā Eiropas čempionāta mājvietu, kuru klātienē apmeklē kādas NBA komandas vadītāji. Uz Poliju ceļu mērojis Losandželosas "Lakers" ģenerālmenedžeris Robs Pelinka, kurš tādējādi apraudzījis savas komandas zvaigzni, slovēni Luku Dončiču.
Atgriežoties pie Jokiča, viņš šajā vasarā nesteidzas parakstīt līguma pagarinājumu ar klubu, taču visdrīzāk to paveiks 2026. gadā, kad varēs nopelnīt krietni vairāk. Pirmajā spēlē pret Igauniju, kurā serbi izcīnīja pārliecinošu panākumu ar 98:64, Jokičs 23:04 minūtēs guva 11 punktus, izcīnīja desmit bumbas zem groziem un atdeva septiņas piespēles.