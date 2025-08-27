FOTO: hokeja leģenda Jaromīrs Jāgrs Rīgā apmeklē savas dzimtenes spēli "EuroBasket"
Šodien, 27. augustā, "Xiaomi Arēnā" ar Čehijas un Portugāles spēli sākās Eiropas čempionāta A apakšgrupas izspēli. Jauns.lv novēroja, ka savas dzimtenes maču klātienē noraugās arī hokeja leģenda Jaromīrs Jāgrs.
Jāgrs "courtside" sēdēja blakus Eduardam Tralmakam, kurš pēdējās divas sezonas spēlēja viņam piederošās Čehijas hokeja komandas "Kladno" sastāvā. 2024./2025. gada sezonā viņš kļuva par regulārā turnīra rezultatīvāko hokejistu, tādējādi vēlāk izpelnoties divvirziena līgumu ar Detroitas "Red Wings".
Jāgrs sekoja līdzi savas dzimtenes mačam pret Portugāli. Abām komandām tā bija svarīga cīņa par tikšanu astotdaļfinālā jeb labāko četriniekā grupā. Jauns.lv sekoja līdz spēles gaitai, kurā otrā puslaika sākumā 8:1 izrāvienu veica Portugāles spēlētāji, tādējādi iekrājot ap desmit punktu pārsvaru.
2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā notiek līdz 14. septembrim. Latvijas un Čehijas basketbola izlašu duelis grupā gaidāms 3. septembrī, kas plānots abām kā noslēdzošais.