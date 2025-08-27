EuroBasket 2025: Latvijas spēle pret Turciju, fani un slavenības
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīru uzsāka ar zaudējumu mačā ar Turciju.
FOTO: EuroBasket 2025: atraktīvi un enerģiski fani, slavenības un politiķi atbalstīja Latviju pirmajā spēlē
27. augustā Latvijas vīriešu basketbola izlase aizvadīja pirmo Eiropas čempionāta finālturnīra spēli, kuru Xiaomi Arēnā devās skatīties daudz aktīvu un aizrautīgu līdzjutēju.
Jau ziņots, ka diemžēl Latvija zaudēja ar 73:93 (21:24, 18:23, 16:25, 18:21).
Latvijas izlasē 16 punktus guva Rihards Lomažs, 11 punktus - Artūrs Žagars, bet pa desmit punktiem guva Kristaps Porziņģis, kura kontā arī sešas kļūdas, un Rolands Šmits.
Turkiem 20 punktus guva Džedi Osmans, 19 punktus - Kenans Sipahi, kurš trāpīja visus piecus tālmetienus, Alperens Šengins sakrāja 16 punktus, astoņas atlēkušās bumbas, septiņas rezultatīvas piespēles un piecas kļūdas, bet Šeins Larkins - 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas.
Latvijas izlase realizēja 34% (13/38) tālmetienu, bet pretinieki - 60% (15/25). Turcijas izlase uzvarēja arī cīņu zem groziem (40:23), uzbrukumā izcīnot 12 atlēkušās bumbas.
Turcijas izlases spēlē realizētie 15 tālmetieni ir jauns valstsvienības rekords. Iepriekšējais rekords bija 2022.gada finālturnīrā iemestie 14 tālmetieni mačā ar Franciju.
Mačs sākās ar Porziņģa uzvarētu iemetienu, taču bumba nonāca pie Erdžana Osmani, kurš to trieca grozā no augšas, izvirzot Turciju vadībā ar 2:0.
Rolands Šmits ar trīspunktu gājienu panāca 3:2, bet turki atbildēja ar 11 bezatbildes punktiem, Turcijas izlasei pēc Džedi Osmana divpunktu metiena panākot vadību ar 13:3.
Šmits ar tālmetienu pārtrauca turku izrāvienu, rezultātam kļūstot 6:13, taču turki pēc četriem realizētiem soda metieniem sasniedza lielāko pārsvaru - 24:10.
Ceturtdaļu latvieši beidza ar 11:0 izrāvienu, ceturtdaļu noslēdzot Riharda Lomaža divpunktu metienu pēdējā sekundē, rezultātā pietuvojoties līdz 21:24.
Pēc Furkana Korkmaza tālmetiena turki atkal panāca desmit punktu pārsvaru - 32:22, bet Latvijas izlase, kas uzsvaru lika uz tālmetieniem, pēc trim Artūra Žagara realizētiem trīspunktu metieniem pietuvojās rezultātā līdz 33:37.
Pēc Daira Bertāna tālmetiena mājinieki pietuvojās līdz triju punktu deficītam - 39:42, taču puslaika beigās trešo personisko piezīmi nopelnīja Šmits, un turki pabeidza puslaiku ar vēl pieciem gūtiem punktiem.
Turki izrāvienu turpināja otrā puslaika sākumā, pēc diviem Alperena Šengina gūtiem groziem panākot 51:39.
Porziņģis realizēja trīspunktu gājienu, sagādājot ceturto pārkāpumu Osmani, bet Žagars trešās ceturtdaļas vidū pameta laukumu, vēršoties pie komandas medicīnas personāla, un laukumā vairs neatgriezās.
Abām komandām turpinot punktus gūt ar trīspunktu metieniem, rezultāta starpība ilgāku laiku svārstījās abpus desmit punktu robežai, taču pēc Šeina Larkina divpunktu metiena turki bija veikuši septiņu punktu izrāvienu, panākot 18 punktu pārsvaru - 67:49.
Ceturtās ceturtdaļas sākumā Kenans Sipahi pirmoreiz panāca 20 punktu pārsvaru turkiem (75:55), realizējot tālmetienu.
Tūlīt Osmani pret Porziņģi uzbrukumā saņēma savu piekto personisko piezīmi, taču Turcijas izlasei, labi metot tālmetienus un cīnoties par atlēkušajām bumbām uzbrukumā, izdevās palielināt pārsvaru līdz 88:62 pēc Šehmusa Hadzera tālmetiena.
Spēles beigās mājiniekiem nedaudz izdevās samazināt punktu deficītu.
Jau ziņots, ka pirmajā A grupas spēlē Rīgā trešdien Portugāles basketbolisti ar 62:50 pārspēja Čehiju. Pēdējā dienas spēlē Rīgā plkst.21.15 tiksies Serbija ar Igauniju.
B grupā Somijas pilsētā Tamperē trešdien lietuvieši ar 94:70 uzvarēja Lielbritāniju, bet pasaules čempione Vācija ar 106:76 - Melnkalni. Pēdējā cīņā Somijā mājinieki plkst.20.30 tiksies ar Zviedriju.
Latvijas izlase pārbaudes spēlēs pirms čempionāta izcīnīja divas uzvaras un trīs reizes zaudēja. Vispirms valstsvienība Triestē ar 75:91 zaudēja Itālijai, bet pārbaudes mačos savā laukumā papildlaikā ar 105:109 piekāpās Lietuvai un ar 100:88 uzvarēja Slovēniju. Atēnās ar 86:104 tika zaudēts Grieķijai, bet ar 83:68 uzvarēta Itālija.
Turki pārbaudes cīņās ar 70:91 zaudēja Lietuvai, ar 71:73 - Pasaules kausa ieguvējai Vācijai, ar 79:65 pieveica Čehiju, ar 84:81 - Lietuvu, bet ar 96:85 - Melnkalni.
2022.gada Eiropas meistarsacīkšu finālturnīram Latvijas izlase nekvalificējās, kvalifikācijas grupā ar vienu uzvaru paliekot pēdējā vietā aiz Bosnijas, Grieķijas un Bulgārijas.
Turki 2022.gada finālturnīrā A grupā ieņēma otro vietu aiz vēlākās čempiones Spānijas, taču astotdaļfinālā pagarinājumā ar 86:87 piekāpās nākamajai finālistei Francijai.
Latvijas izlase Eiropas čempionātā ir uzvarējusi 1935.gadā un izcīnīja sudraba medaļas 1939.gadā, bet pēc valstiskās neatkarības atgūšanas lielākais panākums ir 2017.gadā izcīnītā piektā vieta.
Turcijas izlases lielākais panākums Eiropas čempionātos ir savā laukumā izcīnītās sudraba godalgas 2001.gadā.
Latvijas izlasei savainojuma dēļ finālturnīrs secen gāja Rodionam Kurucam, Artūram Strautiņam, Aigaram Šķēlem un Mārtiņam Laksam.
Kā pēdējie no kandidātu pulka tika svītroti Kristaps Ķilps, Toms Skuja un Kārlis Šiliņš, bet sagatavošanās posmā starp kandidātiem bija arī Ojārs Siliņš, Artis Ate, Verners Kohs, Rodijs Mačoha, Toms Leimanis, Anrijs Miška, Ričards Vanags un Jānis Jīnemanis. Paplašinātajā kandidātu sarakstā netika iekļauti Anžejs Pasečņiks, Roberts Blumbergs un Ingus Jakovičs.
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā 29.augustā spēlēs ar Igauniju, 30.augustā - ar Serbiju, 1.septembrī - ar Portugāli un 3.septembrī - ar Čehiju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
B grupā Somijas pilsētā Tamperē tiekas Vācija, Somija, Lielbritānija, Lietuva, Zviedrija un Melnkalne, un tieši ar šīs grupas komandām astotdaļfinālā spēlēs A grupas vienības.
C grupā Kipras pilsētā Limasolā tiksies Kipra, Itālija, Gruzija, Spānija, Grieķija un Bosnija un Hercegovina, bet D grupā Polijas pilsētā Katovicē bez mājiniekiem spēlēs arī Islande, Francija, Slovēnija, Beļģija un Izraēla.
Latvijas izlases sastāvs:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns ("VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Turcijas izlases sastāvs:
Adems Bona (Filadelfijas "76ers", NBA), Alperens Šengins (Hjūstonas "Rockets", NBA), Erdžans Osmani, Šeins Larkins, Erkans Jilmazs (visi - Stambulas "Anadolu Efes") Furkans Korkmazs, Kenans Sipahi, Šehmuss Hadzers visi - "Bahcesehir Koleji"), Onuralps Bitims (Minhenes "Bayern", Vācija), Emeris Faruks Jurtsevens, Džedi Osmans (abi - Atēnu "Panathinaikos", Grieķija), Sertačs Šanli (Stambulas "Fenerbahce").