"TTT Rīga" vienībā spēlēs jaunās Latvijas basketbolistes Vīksne un Šmite
Latvijas basketbolistes Enija Paula Vīksne un Madara Šmite nākamajā sezonā pārstāvēs Latvijas čempioni "TTT Rīga", pirmdien sociālajos medijos pavēstīja Rīgas komanda.
Klubs ziņo, ka turpina kursu uz jauno Latvijas basketbolistu progresa veicināšanu.
"Mūsu sistēmai ir pievienojusies Vīksne - spēlētāja, kura jau no bērnības ir sekojusi "TTT Rīga" gaitām un nu ir gatava pati pārstāvēt šo klubu laukumā," teikts paziņojumā.
"Būt daļai no "TTT Rīga" sistēmas man nozīmē ļoti daudz, jo "TTT Rīga" ir klubs, uz kura spēlēm esmu gājusi jau no ļoti agra vecuma," saka 20 gadus vecā spēlētāja. "Tas vienmēr ir bijis viens no maniem mērķiem - spēlēt šajā klubā."
2023. gadā basketboliste pievienojās Vācijas komandai Nērdlingenas "Angels", 2024.gada vasarā Latvijas U-20 izlasē kļuva par Eiropas U-20 čempionāta labāko piespēlētāju, komandai izcīnot sudraba medaļas, bet aizvadīto sezonu izlaida pleca savainojuma dēļ.
Basketboliste 2023. gadā debitēja arī Latvijas pieaugušo vienībā.
"Klubam ir pievienojas Šmite - talantīga spēlētāja, kurā redzam lielu potenciālu un nākotni," vēsta klubs.
""TTT Rīga" komandā redzu lielisku iespēju augt un attīstīties gan kā spēlētājai, gan kā personībai," saka 19 gadus vecā saspēles vadītāja.
Iepriekšējā sezonā basketboliste spēlēja "Liepāja"/SSS vienībā, "BioSil" Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) spēlēs vidēji mačā sakrājot 14,3 punktus, 6,2 atlēkušās bumbas, 2,5 rezultatīvas piespēles un 2,3 pārtvertas bumbas.
"Šobrīd strādāju pie tā, lai kļūtu daudzpusīgāka spēlētāja un labāk pielāgotos profesionālajam līmenim," piebilst Šmite. "Mans mērķis šajā sezonā ir augt kā spēlētājai un kopā ar komandu sasniegt labus rezultātus."
Jau ziņots, ka gaidāmajā sezonā Latvijas čempionvienību pārstāvēs arī Ieva Pulvere, Karlīne Pilābere, Vanesa Jasa un Tīna Grausa, bet galvenais treneris būs Aigars Nerips, kuram asistēs Kaspars Mājenieks.
Pagājušajā sezonā "TTT Rīga" Baltijas Sieviešu basketbola līgā izcīnīja bronzas medaļas, kā arī kļuva par Latvijas čempioni.