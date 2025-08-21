Latvijas basketbolisti pārbaudes spēļu ciklu pirms "EuroBasket 2025" noslēgs pret Itāliju
Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, šodien Atēnās plkst. 20:00 aizvadīs pēdējo pārbaudes spēli, tiekoties ar Itāliju. Tiešraide kanālā TV6.
Latvijas izlase līdzšinējās pārbaudes cīņās Triestē ar 75:91 zaudēja Itālijai, bet pārbaudes mačos savā laukumā papildlaikā ar 105:109 zaudēja Lietuvai un ar 100:88 uzvarēja Slovēniju. Atēnās trešdien ar 86:104 zaudēja Grieķijai. Uz Grieķiju devās visi 16 Latvijas izlases kandidāti, bet katrā no diviem mačiem Atēnās drīkst izmantot 14 basketbolistus.
Trešdien Latvijas Basketbola savienība paziņoja, ka Eiropas čempionātam gatavoties neturpinās Rodions Kurucs, kuram kluba pārstāvji ir ieplānojuši operāciju, lai pilnībā izārstētu papēža savainojumu. Tādējādi kandidātu sarakstā ir palikuši 15 spēlētāji.
Savukārt trenera Džanmarko Poceko trenētā Itālijas izlase pārbaudes spēlēs ar 87:61 pieveica Islandi un ar 80:56 - Senegālu, bet pēc uzvaras pār Latvijas valstsvienību ar 84:72 pārspēja Argentīnu. Atēnu turnīra pēdējā spēlē itāļi piektdien tiksies ar grieķiem. Arī Itālijai ir iztrūkumi sastāvā - trauma liegs spēlēt aizsargam Stefāno Tonutam, kurš ikdienā pārstāv Milānas "Olimpia".
Galvenajam trenerim Lukam Banki Latvijas valstsvienībā palīdz treneri Jānis Gailītis, Artūrs Visockis-Rubenis, Žanis Peiners un Dāvis Čoders, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins. Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Itālijas izlases kandidātu saraksts:
Marko Spisu (Saragosas "Casademont", ACB), Nikolo Melli (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Simone Fontekio (Maiami "Heat", NBA), Mateo Spanjolo (Berlīnes "Alba", Vācija), Dariuss Tompsons (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Džampaolo Riči (Milānas "AX Armani Exchange Olimpia", Itālija), Gabriele Pročida (Madrides "Real", Spānija), Saliu Njangs, Momo Diufs, Nikola Akele, Alesandro Pajola (visi - Boloņas "Virtus", Itālija), Rikardo Rosato (Trapāni "Shark", Itālija), Luka Severini (Redžo Emīlijas "Unahotels", Itālija).