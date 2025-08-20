Smags trieciens Bosnijas un Hercegovinas basketbola izlasei, kas čempionātam gatavojās ar lielām cerībām
Bosnijas un Hercegovinas vīriešu basketbola izlasei Eiropas čempionātā nevarēs spēlēt savainotais Dāvja Bertāna komandas biedrs "Dubai" Džanans Musa, trešdien pavēstīja Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA).
FIBA ziņo, ka Bosnijas un Hercegovinas spēlētājs Musa sociālajos medijos ir paziņojis, ka veselības apsvērumu dēļ nevarēs piedalīties Eiropas čempionātā. "Ar šo paziņojumu vēlos informēt jūs un sabiedrību, ka veselības apsvērumu dēļ diemžēl nevarēšu palīdzēt puišiem gaidāmajā Eiropas čempionātā," raksta 26 gadus vecais spēlētājs, piebilstot, ka tā viņa karjerā notiek pirmoreiz un viņam nav viegli ar to samierināties.
"Pirms dažām dienām man Minhenē veica operāciju, un mana atveseļošanās prasīs dažas nedēļas ilgāku laiku, nekā sākotnēji plānots," raksta basketbolists.
Musa bija viens no Bosnijas un Hercegovinas izlases labākajiem spēlētājiem Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas spēlēs, vidēji mačā sakrājot 22,8 punktus, 4,8 atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles. Viņš bija arī komandas rezultatīvākais spēlētājs 2022.gada Eiropas čempionātā, kur vidēji spēlē sakrāja 21,4 punktus, 3,4 atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles.
Musa 2018. gadā kā liels Eiropas basketbola talants uzbrukumā pirmajā kārtā tika draftēts NBA un nonāca Bruklinas "Nets", kuru tā gada otra izvēle bija Rodions Kurucs, kurš spēja izkonkurēt bosnieti, un aizvadīja kopumā sekmīgāku karjeru pasaules spēcīgākajā basketbola līgā.
Bosnijas un Hercegovinas izlasei nepalīdzēs ar nesen uz Bostonas "Celtics" aizmainītais bosniešu izcelsmes spēka uzbrucējs Luka Garza kā arī Spānijas kluba Malagas "Unicaja" jaunieguvums naturalizētais amerikāņu saspēles vadītājs Kseivjers Kastaneda, kura vieta ieņems pieredzējušais Džons Robersons.
Bosnijas un Hercegovinas izlase C grupā Kipras pilsētā Limasolā sacentīsies ar Spāniju, Itāliju, Grieķiju, Gruziju un Kipru.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.