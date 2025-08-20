Pamats satraukumam? Rodions Kurucs nespēlēs arī pret Grieķijas izlasi
Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien pārbaudes mačā pret Grieķiju turpinās iztikt bez uzbrucēja Rodiona Kuruca, kas turpina atlabt no pēdas audu iekaisuma.
Pieteikti 14 basketbolisti - bez vecākā Kurucu brāļa nespēlēs arīdzan centrs Klāvs Čavars, kuram līdzšinējās pārbaudes cīņās nav bijusi atvēlēta liela loma.
Rodions Kurucs pagaidām nav piedalījies nevienā pārbaudes cīņā. Jau kopš pagājušās sezonas beigām viņš cīnās ar pēdu audu iekaisumu jeb plantāro fascītu. Lai arī viņa atlabšanā jūtams progress un šonedēļ viņš aizvadījis pilntiesīgu treniņu ar pārējo komandu, tas vēl nav ļāvis spēlētājam doties cīņā pārbaudes mačā.
Iepriekš Kurucs Jauns.lv apgalvoja, ka, ja jutīs sāpes kājā, tad nav jēgas spēlēt un tādā gadījumā iespēja jādod kādam citam basketbolistam. 2023. gadā līdzīgas traumas dēļ uz Pasaules kausu neaizbrauca Kristaps Porziņģis. Tajā pašā sarunā Kurucs gan pauda apņēmību doties laukumā kādā no pēdējām pārbaudes spēlēm, kas bijis kā iepriekš izstrādāts plāns.
Ierindā gan atgriezies Artūrs Žagars, kurš pret Slovēniju un Lietuvu paceles cīpslas savainojuma dēļ laukumā nedevās piesardzības nolūkos. Rodiona Kuruca pozīcija gan ir vitāli svarīga izlasei, jo traumas dēļ palīdzēt izlasei nevar arī Artūrs Strautiņš. Pagaidām šī pozīcija aizlāpīta ar brāļiem Bertāniem, Mareku Mejeri un Mārci Šteinbergu.
Grieķijas basketbola izlasē šodien pirmo pārbaudes spēli aizvadīs valsts lielākā basketbola zvaigzne Jannis Adetokunbo. Līdz šim Latvija trijās spēlēs tikusi pie vienas uzvaras pret Slovēniju, kamēr Grieķijai četros dueļos divi panākumi pret Beļģiju un Melnkalni.
Latvijas basketbola izlase sagatavošanās posmu 2025. gada Eiropas čempionātam noslēgs ceturtdien, 21. augustā, kad turpat Atēnās plānots mačs pret Itāliju. Sagaidāms, ka sastāvs Eiropas meistarsacīkstēm tiks nosaukts 24. augustā, bet turnīru pret Turciju izlase Rīgā uzsāks ar dueli pret Turciju.
Latvijas izlases sastāvs spēlē pret Grieķiju:
Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Latvijas 🇱🇻 vīriešu basketbola valstsvienība ir ieradusies Atēnās, lai aizvadītu pēdējās divas pārbaudes spēles pirms EuroBasket2025 - šovakar ar Grieķijas 🇬🇷izlasi un rīt atkārtoti tiekoties ar Itālijas 🇮🇹 izlasi. Seko līdzi tiešraidēm TV6. Mūsu zeme Latvija 🇱🇻#TrīsZvaigznes pic.twitter.com/iAtmuolS0H— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 20, 2025