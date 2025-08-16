Kurucs par Dončiču: tādu spēlētāju nevar pilnībā apturēt
Slovēnijas vīriešu basketbola izlases līderis Luka Dončičs laukumā ir tik efektīvs, jo spēlē ar lielu pārliecību, pēc panākuma pār Slovēniju sarunā ar žurnālistiem atzina Latvijas valstsvienības aizsargs Artūrs Kurucs.
Slovēnijas valstsvienības līderis Dončičs maču noslēdza jau trešajā ceturtdaļā, kad guva nelielu savainojumu, taču laukumā pavadītajās 20 minūtēs viņš izcēlās ar 26 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm. Kurucs atzina, ka bijis grūti aizsardzībā segt tik augsta līmeņa spēlētāju.
"Man gribējās viņu pasegt un paskatīties, kā tas ir. Šausmīgi talantīgs spēlētājs, pats uz savas ādas to izjutu. Kad viņam pirmie metieni iekrita, domāju, ka vispār neapturams spēlētājs," stāstīja Kurucs.
"Viņš spēlē ar lielu pārliecību. Viņš spēlē viegli un brīvi, var redzēt, ka viņš nespēlē pie eiropiešu treneriem, kuri uzliek spiedienu. Viņš vienkārši grib spēlēt," pretinieku līderi raksturoja Kurucs.
Viņš skaidroja, ka spēlētājus kā Dončiču aizsardzībā nav iespējams pilnībā neitralizēt, taču var mēģināt padarīt sliktāku viņa realizēto metienu procentu.
"Bija jāspiež vairāk uz labo pusi, kas varbūt izklausās nepareizi, jo viņš ir labrocis, taču viņš daudz efektīvāk iet uz kreiso pusi. Mēģinājām samazināt viņa [metienu] procentu, jo nav tā, ka var apturēt tādu spēlētāju, kurš māk tik labi improvizēt," norādīja latvietis, piebilstot, ka viens no paņēmieniem bijis slovēni arī vienkārši nogurdināt.
Kurucs arī izcēla, ka pirmā izcīnītā uzvara trīs pārbaudes spēlēs ir loģisks iznākums.
"Tā ir trešā spēle, mēs ieskrienamies un viens otru iepazīstam. Vēl nedaudz kaut kas pietrūkst, vajag pielikt kādas mazās detaļas un nianses. Vēl jāiepazīst vienam otrs, taču tas ir ļoti ātrs process," teica basketbolists.
Turpinot gatavošanos Eiropas čempionātam, nākamnedēļ Latvijas izlase Atēnās spēkosies ar Grieķiju un Itāliju.