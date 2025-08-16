Banki pēc uzvaras pār Slovēniju: šīs spēles bija lieliski pārbaudījumi
Latvijas vīriešu basketbola izlasei pēdējās divas aizvadītās pārbaudes spēles ar Slovēniju un Lietuvu bija labi pārbaudījumi, pēc panākuma pār Slovēniju atzina Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki.
"Šīs divas spēles bija labi pārbaudījumi. Mēs stājāmies pretī Lietuvai un viņi mums sagādāja grūtības gan fizisko spēku ziņā, gan tehniski. Šovakar mums bija iespēja spēlēt pret Slovēniju un vienu no labākajiem spēlētājiem uz šīs planētas. Mēs varējām veikt kādus pielāgojumus, kas mums var būt nozīmīgi turnīra laikā," teica treneris.
Viņš norādīja, ka šo sagatavošanās posma daļu vērtē pozitīvi.
"Komanda strādā smagi un veidojam stingrus pamatus, arī lai fiziski varētu izturēt tik grūtus mačus," stāstīja Banki. "Man patika kā komanda reaģēja un nepadevās pēc pirmajām desmit minūtēm."
Tāpat treneris atklāja, ka šajā mačā ar izlasi nebija treneris Jānis Gailītis, kurš Minhenē klātienē Superkausa turnīrā vēroja Serbijas, Čehijas un Turcijas komandas, kas būs Latvijas izlases pretinieces Eiropas čempionātā.
Savukārt Latvijas valstsvienības kapteinis Dairis Bertāns izcēla, ka, salīdzinot ar pirmo pārbaudes spēli, Latvijas komandas spēlē bija uzlabojumi, taču maču pret Slovēniju neizdevās iesākt tik labi, kā pret Lietuvu.
"Salīdzinot ar pirmo spēli bija krietni uzlabojumi, bet, ja mēs salīdzināto, kā mēs iesākām šo spēli un kā mēs iesākām pret Lietuvu. Šodien nebija tā agresivitāte, enerģija, bija lēni un miegaini. Labā ziņa ir, ka pēc tāda sākuma mēs varējām saņemties. Uzbrukums darbojās, tur nav nekādu problēmu. Svarīgākais ir aizsardzība," skaidroja basketbolists.
"Varbūt man drusku nepatika, ka, aizejot priekšā +16, varēja redzēt, ka jau atslābinājāmies un bija komfortabls pārsvars. Arī Luka [Dončičs] nogāja malā. Ceru, ka tā mums būs laba mācība, un netiks pieļautas tādas vaļības," viņš piebilda.
Turpinot gatavošanos Eiropas čempionātam, nākamnedēļ Latvijas izlase Atēnās spēkosies ar Grieķiju un Itāliju.