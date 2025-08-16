"Liepājas" futbolisti kļūst par pirmajiem Latvijas kausa pusfinālistiem, uzvarot Daugavpili
"Liepājas" futbolisti sestdien Daugavpilī kļuva par pirmajiem Latvijas kausa izcīņas pusfinālistiem.
Ceturtdaļfinālā "Liepāja" viesos ar 2:1 (0:1) pārspēja "Daugavpili". Daugavpiliešus mača otrajā minūtē vadībā izvirzīja Bubu Diallo.
"Liepāja" izlīdzināja rezultātu otrajā puslaikā pēc spēlētām 14 minūtēm, kad mājinieku vārtos bumbu raidīja Vladislavs Sorokins, bet 71.minūtē liepājnieku labā 2:1 panāca Bruno Melnis.
Virslīgas komandas kausa izcīņu sāka no astotdaļfināla, kurā šodienas mača dalībnieces uzveica pēc spēka otrās līgas vienības. Daugavpilieši ar 4:2 bija pārāki pār "Leevon"/PPK, bet liepājnieki ar 2:0 uzveica "Ventspili".
Svētdien galvaspilsētā "Riga" uzņems "Riga Mariners", bet RFS cīnīsies ar "Metta" vienību. Arī pirmdien notiks mačs Rīgā, un tajā "Auda" duelēsies ar "Super Nova" futbolistiem.
Turnīra fināls notiks 30.oktobrī.
Pērn par Latvijas kausa ieguvējiem kļuva RFS futbolisti, kuri finālā papildlaikā ar 4:2 pārspēja "Audu".
Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936.gada pie trofejas tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 13 dažādas vienības.