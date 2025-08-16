"Krastu mača" tālmetienu konkursā visiem "pogas izgriež" Apsītis
Basketbola turnīra "Krastu mačs" tālmetienu konkursā ar 17 punktiem izcīnījis "Ogres" basketbolists Kārlis Apsītis.
Otrajā vietā ar 15 punktiem viņam sekoja jauniešu kustības "Ghetto Games" dibinātājs Raimonds Elbakjans, bet pa 13 punktiem iekrāja "VEF Rīga" basketbolists Rihards Aleksandrovs un "TTT Rīga" spēlētāja Vanesa Jasa.
Pēc tālmetienu konkursa mūziķis Ozols atskaņos īpaši turnīram veltītu himnu, bet plkst.15 ar Latvijas čempiones "VEF Rīga" spēli ar "Ghetto Games" komandu tiks uzsākts diennakts basketbola turnīra spēļu maratons, kas noslēgsies svētdien, plkst.15.
Vēlāk laukumā dosies arī Latvijas izlases spēlētājas, aktieri, mūziķi, aktrises, politiķi, influenceri un labākās Latvijas amatieru basketbola komandas.
Pilns abu komandu sastāvs, spēļu laiki un pasākuma programma ir pieejams oficiālajā turnīra mājaslapā "krastspretkrastu.lv".
"Krastu mačs" Rīgas svētku laikā tiks aizvadīts jau 16.reizi, trešo reizi norisinoties Esplanādē pie Raiņa pieminekļa.
Pēc 15 sezonām rezultāts ir 9-6 Daugavas labā krasta labā.