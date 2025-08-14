Bez Rodiona un Artūra Žagara. Baltijas derbijā Latvijas izlase mērķēs spēlēt labāk visos aspektos
Šodien plkst. 19:30 "Xiaomi Arena" Latvijas vīriešu basketbola izlase pret Lietuvu aizvadīs otro pārbaudes spēli pirms 2025. gada Eiropas čempionāta. Spēles tiešraide TV6.
Latvijas vīriešu basketbola izlasei šis kļūs par otro pārbaudes maču un pirmo savu skatītāju priekšā. Pirmajā 9. augustā ar 75:91 Triestē tika atzīts Itālijas pārākums. Lietuvieši aizvadīs jau ceturto maču, un līdz šim visos trijos svinējusi panākumus - 89:68 pret Igauniju, 91:70 pret Turciju un 77:54 pret Gruziju.
Zināms, ka Lietuvas izlase spēlei pieteiks 15 basketbolistus, kamēr Latvija - 14. Plantārais fascīts papēdī joprojām liegs spēlēt Rodionam Kurucam. Viņš izteicās, ka atlabšanas procesā ir manāms progress, taču joprojām strādājot pēc individuālā plāna. Iespējama viņa spēlēšana pēdējās divās pārbaudes spēlēs pret Grieķiju un Itāliju. Nespēlēs arī Artūrs Žagars, kurš neliela savainojuma dēļ vairs nebija redzams laukumā otrajā puslaikā pret Itāliju. Viņa trauma nav uzskatāma par nopietnu. Tikmēr trešdienas treniņā traumā iedzīvojās Mārtiņš Laksa, un tās nopietnība vēl nav zināma.
Spēles pret Lietuvu tiek uztvertas kā Baltijas derbijs. Komandas savstarpēji tikušās vairākkārtīgi. Oficiālā turnīrā komandas pēdējo maču aizvadīja 2023. gada Pasaules kausā cīņā par piekto vietu, kad latvieši bija krietni motivētāki un precīzāki - 98:63. Interesanti, ka pastāv iespēja Baltijas derbijam arī Eiropas čempionātā - ieņemot noteiktas vietas grupā Latvija un Lietuva var jau tikties astotdaļfinālā.
Kamēr Latvijas izlase pulcējusi iespējami spēcīgāko sastāvu ar Kristapu Porziņģi priekšgalā, to nevar attiecināt uz Lietuvu. No NBA spēlētājiem palīgā atsteidzies tikai centrs Jons Valančūns, kamēr Domants Sabonis nesen sagaidīja trešo atvasi ģimenē, bet Mats Buzelis visdrīzāk atteicās pārstāvēt izlasi pēc Rima Kurtinaiša asistenta interesantajiem publiskajiem izteikumiem. Nav arī Edgara Ulanova un Mariusa Grigoņa. Sākotnēji kandidātu lokā tika iekļauts Igns Brazdeiķis, taču viņš nepiedalīsies, jo vasarā viņam veica potītes operāciju.
Saspēli vadīs Roks Jokubaitis, kurš pēc veiksmīgās sezonas Telavivas "Maccabi" pārcēlies uz citu Eirolīgas klubu Minhenes "Bayern". Pagājušo sezonu Belgradas "Crvena zvezda" noslēdza Roks Giedraitis, bet Vitorijas "Baskonia" - Tads Sedekerskis. Lietuvas basketbolā netrūkst talantīgu spēlētāju.
Latvijas izlase pēc pirmās pārbaudes spēles guvusi secinājumus. "Centāmies veiksmīgi realizēties laukumā caur mūsu iestrādnēm, būt komandai un koncentrēties uz savu spēli. Spēlēt pret komandu, kas ir gatavāka, un mums tas derēja, jo viņi parādīja lietas, pie kurām mums ļoti nopietni vēl jāstrādā. Tagad zinām kaut kādas pretdarbības," žurnālistiem teica treneris Artūrs Visockis-Rubenis. Rodions Kurucs norādīja, ka, kā jau pirmajā pārbaudes spēlē, bijušas kļūdas un nesapratne laukumā. Kristaps Porziņģis uzskata, ka ar katru pārbaudes spēli izlase spēlēs labāk, līdzīgas domas izsakot Rolandam Šmitam.
"Visā gribam redzēt progresu. Ka spējam pieņem labākus lēmumus zem spiediena, ka mēs esam agresīvākā komanda laukumā, un varam pietuvoties savam stilam neatkarīgi no tā, kāds pretinieks nāk pretī. Vienkārši jāsper solis tālāk," norādīja Visockis-Rubenis. Jau video analīzē demonstrēts, ka, piemēram, nav nepieciešams pārturēt bumbu. Ar to vairāk ir jādalās un jākustina caur piespēlēm, iesaistot visus piecinieka spēlētājus uzbrukumā.
"Lietuvas izlasei galvenā iezīme ir, ka viņi vēlas kontrolēt spēli no agresivitātes. Viņi spēlē ļoti agresīvi aizsardzībā, liek pretiniekam kļūdīties un uzreiz mēģina par to sodīt. Kad laukumā ir Jons Valančūns, tad ir liels uzsvars uz to, lai viņu izmantotu," skaidroja treneris Visockis-Rubenis.
Biļetes uz spēli ir jau izpirktas. Dienu pirms mača Latvijas Basketbola savienība (LBS) informēja, ka piedāvājumā nonākušas stāvvietu biļetes. Pēc dueļa pret Lietuvu divas dienas vēlāk Latvijas basketbola izlase aizvadīs spēli pret Slovēnijas valstsvienību. Gatavošanās 2025. gada Eiropas čempionātam tiks noslēgta 20. un 21. augustā ar turnīru Atēnās pret Grieķiju un Itāliju.
2025. gada Eiropas čempionāts notiks Latvijā, Polijā, Kiprā un Somijā no 27. augusta līdz 14. septembrim. Latvija spēlēs vienā apakšgrupā ar Serbijas, Turcijas, Portugāles, Igaunijas un Čehijas izlasēm.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Rodions Kurucs (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Bonnas "Telekom", Vācija), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārtiņš Laksa ("Gliwice", Polija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks ("Le Portel", Francija).
Lietuvas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Arns Velička (Braunšveigas "Lowen", Vācija), Ažuls Tubelis, Gītis Radzevičs, Igns Sarjūns, Marģirs Normands (visi - Viļņas "Rytas"), Deivids Sirvīdis, Igns Brazdeiķis, Laurīns Birutis (visi - Kauņas "Žalgiris"), Eimants Bendžus (Udīnes APU, Lietuva), Jons Valančūns (Denveras "Nuggets", NBA), Kristups Žemaitis, Mareks Blaževičs (abi - Viļņas "Wolves"), Mants Rubštavičs (Panevēžas "Lietkabelis"), Roks Giedraitis (Belgradas "Crvena zvezda", Serbija), Roks Jokubaitis (Telavivas "Maccabi", Izraēla), Tads Sedekerskis (Vitorijas "Baskonia", Spānija).
