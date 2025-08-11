Toms Leimanis pievienojas Krišam Helmanim Meksikas basketbola čempionāta līderē
Latvijas basketbolists Toms Leimanis pievienojies tautietim Krišam Helmanim Meksikas čempionvienībā "Diablos Rojos".
Leimaņa un Helmaņa pārstāvētā komanda sestdien ar 96:83 un svētdien ar 97:91 pārspēja "Fuerza Regia" vienību. 31 gadu vecais Leimanis sestdien debijas mačā laukumā bija nepilnas 18 minūtes, kuru laikā garām grozam raidīja divus tālmetienus, izcīnīja divas bumbas zem groziem, atdeva divas rezultatīvas piespēles, nopelnīja divas personīgās piezīmes un maču noslēdza ar pozitīvu +/- rādītāju +10. Savukārt otrajā spēlē viņam 17 minūtēs trīs gūti punkti, realizējot vienīgo divpunktu metienu un vienu no diviem soda metieniem. Tāpat latvietis garām aizmeta divus tālmetienus, izcīnīja vienu bumbu zem groziem, atdeva vienu rezultatīvu piespēli un spēli noslēdza ar negatīvu +/- rādītāju -4. Helmanis abās spēlēs laukumā devās savas komandas pamatpieciniekā, spēlēja attiecīgi 23 un 20 minūtes un izcēlās ar 6+8 un 8+6.
¡Bienvenido Toms!— DiablosRojosBasquetbol (@DiablosBasquet) August 10, 2025
Con su gran lectura de juego y excelente tiro Leimanis viene a reforzar el perímetro.
¡Vamos Diablos! 👹🤟🏼 pic.twitter.com/coQnr6atrN
Leimanis pagājušajā sezonā pārstāvēja Santjago de Kompostelas "Monbus Obradorio" no Spānijas, bet pirms tam divas sezonas spēlēja citā ACB komandā Madrides "Estudiantes". "Ventspilī" karjeru uzsākušais aizsargs pārstāvējis arī "Liepājas lauvas", "Valka"/"Valga", grieķu Amaliadas "Koroivos", spāņu "Valladolid", baltkrievu klubu "Tsmoki-Minsk", ukraiņu "Odesa" un lietuviešu vienību Klaipēdas "Neptunas". Leimanis tika iekļauts Latvijas izlases paplašinātajā kandidātu sarakstā pirms šomēnes gaidāmā Eiropas čempionāta finālturnīra, tomēr augusta sākumā kandidātu pulku pameta.
Jau ziņots, ka Helmanis, kurš pagājušajā sezonā pārstāvēja "Rīgas zeļļus", meksikāņu čempioniem pievienojās jūnija sākumā. Čempionāta kopvērtējumā "Diablos Rojos" ar 11 uzvarām 14 spēlēs ieņem pirmo pozīciju. "Diablos Rojos" komanda dibināta pirms gada, taču jau pirmajā kluba pastāvēšanas sezonā izcīnīja Meksikas čempiontitulu. Meksikas čempionāts noslēgsies decembrī.