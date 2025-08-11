Sieviešu U-20 izlases līdere Raina Tomašicka iebalsota Eiropas čempionāta simboliskajā izlasē
Latvijas basketboliste Raina Tomašicka iebalsota Eiropas U-20 čempionāta simboliskajā izlasē, ziņo sacensību rīkotāji.
Tomašicka turnīrā aizvadīja piecas spēles un vidēji mačā izcēlās ar 24,4 punktiem, esot rezultatīvākā čempionāta spēlētāja. Vēl Tomašickai bija otrs labākais efektivitātes rādītājs turnīrā (21,8), ar citu Latvijas spēlētāju Madaru Šmiti viņa bija dalītā trešajā vietā realizētajos soda metienos (90,9%), sestā metienu realizācijā no spēles (50%) un vidēji mačā uz laukuma pavadītajā laikā (29,8 minūtes).
Let's hear it for our #U20EuroBasket 2025 All-Star Five! 🗣️— FIBA Women's EuroBasket (@EuroBasketWomen) August 10, 2025
🇪🇸 𝐌𝐕𝐏 Gina Garcia | @BaloncestoESP
🇱🇹 Daniele Paunksnyte | @ltu_basketball
🇱🇻 Raina Tomasicka | @basketbols
🇸🇪 Lourdes Da Silva Costa | @swebasketball
🇮🇹 Cristina Osazuwa | @Italbasket
Savukārt Evelīna Otto bija čempionāta labākā cīnītāja par atlēkušajām bumbām (vidēji 11,4 mačā), vienīgā, kurai izdevās piecās spēlēs sasniegt "double-double", kā arī bija dalītajā ceturtajā vietā vidēji mača gūtajos punktos (17,9), piektā efektivitātes rādītājā (20,3) un astotā vidēji spēlē uz laukuma pavadītajā laikā (29,7 minūtes). Vēl Šmite tikmēr bija turnīra ceturtā labākā spēlētāja izpildītajās rezultatīvajās piespēlēs (vidēji 4,7 mačā).
Turnīra simboliskajā izlasē tika iekļautas arī lietuviete Daniele Paunksnīte, Lurdesa da Silva Kosta no Zviedrijas, Kristina Osazuva no Itālijas un čempionvienības Spānijas spēlētāja Džina Garsija, kura tika atzīta arī par turnīra vērtīgāko spēlētāju jeb MVP.
Jau vēstīts, ka Latvijas sieviešu basketbola izlase Portugālē notikušo Eiropas U-20 čempionātu noslēdza 11.vietā. Apakšgrupā latvietes ar 63:72 piekāpās Turcijai un ar 74:80 zaudēja Zviedrijai, kā arī ar 87:73 pārspēja Islandi, ierindojoties trešajā vietā, bet astotdaļfinālā ar 70:101 zaudēja Itālijas vienaudzēm. Cīņā par 9.-16. vietu Latvijas izlase papildlaikā ar 93:87 uzvarēja Franciju, nodrošinot vietu turnīrā arī nākamgad, bet pēc tam ar 54:59 zaudēja Vācijas vienaudzēm un ar 79:74 pārspēja Slovēniju.
Latvijas izlase turnīrā bija otra labākā realizētajos soda metienos (79,9%), septītā cīņā par atlēkušajām bumbām vidēji spēlē (41), desmitā rezultatīvajās piespēlēs vidēji mačā (15,1) un pārtvertās bumbās (8,9). Vēl Latvijas izlasei bija trešais lielākais kļūdu skaits (19,4) un desmitais lielākais personīgo piezīmju skaits (20,3) vidēji spēlē. Par Eiropas U-20 čempionāta uzvarētājām kļuva spānietes, kuras finālā ar 102:50 sagrāva Lietuvas izlasi, bet cīņā par bronzu Itālijas U-20 izlase ar 84:51 pārliecinoši pieveica zviedrietes.