Latvijas pludmales volejbola čempionāta ceturtais posms: Pļaviņš un Točs neatstāj cerības Andrejevam un Dūdenam
Deniela Konstantinova/Līva Ēbere un Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs svētdien Liepājā uzvarēja Latvijas pludmales volejbola čempionāta ceturtajā posmā.
Vīriešu turnīra finālā Pļaviņš un Točs, kuriem bija ticis otrais numurs, ar 2-0 (21:18, 21:9) pārspēja Ralfu Andrejevu un Eduardu Dūdenu (7.), uzvarētājiem turnīru noslēdzot bez zaudējumiem.
Savukārt sieviešu turnīrā favorītes Konstantinova un Ēbere finālā ar 2-0 (21:12, 21:13) apspēlēja lietuvietes Irinu un Ļubovu Zobninas (9.). Ēbere/Konstantinova visa turnīra garumā nezaudēja nevienā setā.
Šosezon Latvijas čempionātā "DEPO Open 2025" pludmales volejbolisti sacenšas četros posmos un finālā. Visos posmos spēles notiek ārpus Rīgas, turpinot aptvert Latvijas reģionus, un visos posmos piedalās kā vīrieši, tā sievietes. Tāpat kā iepriekšējās sezonās, visos posmos, izņemot finālu, kā viesi ir aicināti piedalīties arī spēlētāji no citām valstīm. Latvijas čempionāts augsta beigās noslēgsies ar finālposmu Ventspilī.