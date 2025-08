Leģendārais basketbola treneris Jānis Zeltiņš: "Latvijas izlase ir kā baznīca – kad tu tur ieej, jānoņem cepure un jāsaka paldies!"

Vietējo Lēdurgas komandu Jānis Zeltiņš stūrējis līdz pat pagājušajam gadam. “Sapratu, ka vairs nevaru redzēt, kurš nomet garām. Sieva saka, ka dzirdu arī švakāk, bet, ko vajag, to dzirdu,” ar smaidu saka pieredzējušais treneris, kurš līdz ar to naudu kā basketbola treneris saņēmis vēl 87. dzīves gadā. “Reiz prasīju Imantam Pļaviņam, cik viņš ilgi trenēja, teica, ka pēc 85 gadu apritēšanas beidza.” Savā mūžā viņš noteikti vēl vēlas sagaidīt kādu svarīgu notikumu. “Kā mans tēvs teica, mantu nekāro, galvenais ir veselība. Vēlos ilgāk kustēties un redzēt, kā to Putinu pakar aiz pautiem kā Musolīni,» saka Jānis Zeltiņš.



