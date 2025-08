Starp zinātni, praksi un teoriju. Oskars Ernšteins sniedz niansētu ieskatu, kā Latvijas izlases basketbolisti gatavojas “EuroBasket 2025”

To, ko uzlieku par mērķi jeb izdarīt savu darbu pēc iespējas augstākā līmenī. Ar katru kopā sanākšanas reizi mēs vēlamies kļūt par pāris procentiem labāki. Tas prasa papildus resursus, taču labā lieta ir tā, ka ar lielu daļu no spēlētājiem kopā strādāju jau daudzus gadus. Biju brīvprātīgais izlasē, kad par tās treneri vēl strādāja Ainars Bagatskis. Daudzi no basketbolistiem trenējas “Kaizen” sporta zālē, kurā esmu viens no īpašniekiem. Laika gaitā viņi ir iepazinuši manu treniņu sistēmu un struktūru.