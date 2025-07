Krievu sporta leģenda sašutusi par SOK “nekaunību”...

Septembrī Ķīnā gaidāmajām olimpiskās kvalifikācijas sacensībām no Krievijas kvalificējušies divi vīriešu daiļslidotāji un divas daiļslidotājas. ISU 12. maijā publicējusi individuāli neitrālo sportistu sarakstu, kuriem ir atļauts piedalīties organizācijas rīkotajās sacensībās – Adelija Petrosjana, Alina Gorbačova, Petrs Gumeņiks un Vladislavs Dikidži, kamēr no baltkrieviem atļauju saņēma ledus deju pāris Viktorija Plaskonaja un Uladzislavs Sitskis, vīrieši Vasils Barahauskis un Jauhenijs Puzanauss, kā arī dāmas Viktorija Safonova un Nastasija Sidarenka. No katras nācijas kvalifikācijas sacensībās konkrētā disciplīnā drīkstēs piedalīties tikai viens sportists. Tātad olimpiskajās spēlēs redzēsim ne vairāk kā divus neitrālos daiļslidotājus ar Krievijas pasi.