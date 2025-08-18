Zelenskis ierodas Baltajā namā - sarunām ar Trampu gatavs ar karti rokās
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies Baltajā namā, lai tiktos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Ukrainas prezidenta ierašanās notiek pēc tam, kad tur jau ieradušies Eiropas un NATO līderi. Kopā ar Zelenski ar Trampu tiksies arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjere Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
ASV korespondents Marks Stouns atzīmē, ka Zelenskis šoreiz izvēlējies krietni formālāku apģērbu nekā iepriekšējā reizē. Tā vietā, lai valkātu militāro formu, kas viņam kļuvusi par simbolu kopš Krievijas iebrukuma, Zelenskis ieradies melnā kreklā ar apkakli un melnā žaketē ar atlokiem.
“Domāju, ka tas tiks uztverts kā ļoti nozīmīgs brīdis. Ar Donaldu Trampu esam iemācījušies, ka sīkumiem ir tikpat liela nozīme kā detaļām,” sacīja Stouns.
Zelenska februāra vizītē, kur viņš bija tērpies militārā ekipējumā, MAGA kustības pārstāvji viņu kritizēja par nepiemērotu toni sarunās ar Trampu.
Stouns norāda, ka Ukrainas delegācija Baltajā namā ieradusies ar dokumentiem, kas izskatās pēc kartes. “Kaut arī viens Eiropas diplomāts man teica: “neceriet, ka kartes parādīsies uz galda”, iespējams, tā tomēr nebūs. Varbūt tieši burtiski tiks rādīts Donaldam Trampam, par ko runa ir – ar konkrētu vizuālu piemēru,” viņš piebilda.
Pēc Stouna domām, sarunās neesot runa par “zemju apmaiņu”: “Tas nav zemes maiņas darījums. No Ukrainas tiek prasīts atdot teritoriju, kas ir Ukrainas, bet nav tā, ka Krievija pretī atdotu kādu savu zemi.”
Patiesībā jautājums esot par to, vai Ukrainai nāksies atdot Krievijai teritorijas austrumos no frontes līnijas – vai vēl plašākas teritorijas.
Pirms došanās uz tikšanos ar Trampu, Zelenskis bija ticies ar Eiropas un NATO līderiem Ukrainas vēstniecībā Vašingtonā.