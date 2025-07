Latvijas tenisa līderi slīd uz leju WTA un ATP vienspēļu rangos

Pasaules pirmā rakete joprojām ir Janiks Siners no Itālijas, otro vietu saglabā spānis Karloss Alkarass, trešo - vācietis Aleksandrs Zverevs, kuram gluži kā pirms nedēļās seko Teilors Frics no ASV, brits Džeks Dreipers un serbs Novāks Džokovičs. No astotās uz septīto pozīciju pakāpies amerikānis Bens Šeltons, kuram seko piecas pozīcijas atguvušais austrālietis Alekss de Minors. Devīto vietu saglabā dānis Holgers Rūne, kamēr labāko desmitnieku noslēdz trīs vietas zaudējušais itālietis Lorenco Muzeti.