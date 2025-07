Trīs braucēju mammu dzimtenē ar lielu uzmanību uz "Red Bull" atsākas F-1 sezona

Otrās mājas: Oficiāli Beļģijai nav savu braucēju, par kuru turēt īkšķus, turklāt situācija ir nemainīga jau kopš 2019. gada, tomēr veseliem trim braucējiem mātes ir no Beļģijas, līdz ar to vismaz daļēji viņi to var saukt par mājas posmu. Makss Verstapens pat ir dzimis Beļģijā, tomēr, ņemot vērā ciešo saikni ar tēvu, kurš pats savulaik brauca F-1, viņš nolēma pārstāvēt Nīderlandi. Norisa māte ir no Flandrijas, līdz ar to viņš daļēji saprot flāmu valodu, turklāt Norisam ir dubultpilsonība (Lielbritānijas un Beļģijas). Dubultpilsonība ir arī Kanādā dzimušajam un augušajam Lensam Strolam, kura vecāki ir šķīrušies. Noriss Spa nekad nav finišējis augstāk par piekto vietu, Strola labākais sasniegums ir devītā vieta, bet Verstapens savu skatītāju priekšā triumfējis trīs reizes.