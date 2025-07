Dārgākais konjaks dzīvē un tūkstošos mērāmas prēmijas. Šilova komandas biedrs stāsta, kā atzīmēts Kaldera kauss

"Sākumā aizgājām ar puišiem uz vienu restorānu. Paēdām un iedzērām. Šķiet, ka kopējais rēķins bija ap desmit tūkstošiem, taču nekas ārprātīgs. Nākamajā dienā mēs kopā ar draudzenēm un sievām devāmies uz "Blue Water" restorānu, kas ir viens no labākajiem restorāniem Vankūverā. Tas pieder "Canucks" īpašniekam. Viens no komandas īpašniekiem uzsauca tostu un visiem sāka liet konjaku, sakot, ka, ja negaršo, lai dod izdzert kādam citam. Viņš teica, ka tas ir dārgākais konjaks, kādu dzersiet savā dzīvē. Viena pudele maksā 15 tūkstošus dolāru (12,8 tūkstoši eiro). Viņš smaržoja briesmīgi - it kā tur būtu tikai spirts. Kad izdzirdēju, cik konjaks maksā, sev iedoto glāzi izdzēru," atklāja hokejists.