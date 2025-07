FOTO, VIDEO: Eduards Avotiņš Grīziņkalnā uzvar "Kings of Air" sacensībās bumbas triekšanā grozā no augšas, pieveicot britu Džoelu Henriju

Pasākumā piedalījās gan sestdien Ulanbatorā Pasaules kausā 3x3 basketbola turnīrā trešo vietu bumbas triekšanā grozā no augšas ieņēmušais latvietis Kristaps Dārgais, gan šo sacensību uzvarētājs Pjotrs Grabovskis no Polijas. Tāpat dalībnieku pulkā bija arī amerikānis Džonatans Edvardss, brazīlietis Gustavu Hākins, Bartošs Sveds no Norvēģijas un Brodijs Stīvenss no Austrālijas.