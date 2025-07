FOTO: dankeri no 4 kontinentiem lidos Grīziņkalnā...

Viens no lielākajiem šī gada notikuma akcentiem būs Latvijas nacionālais gaisa atlētikas dārgums Kristaps Dārgais, kurš šajā turnīrā piedzīvos vienu no saviem pēdējiem starptautiskajiem "lidojumiem" — bumbas trieciens grozā no augšas. Līdzās viņam Latvijas komandā startēs arī Eduards Avotiņš, aizvadītās Ramirent Nacionālās basketbola līgas MVP.