Latvijas hokeja virslīgā atgriežas "Liepāja"; iespējama Ukrainas komandas pievienošanās

LHF ģenerālsekretārs arī norādīja, ka "Kyiv Capitals" komandas spēlētāji un tās vadība ik pa brīdim ierodas Latvijā, vienībai ir menedžeris no Latvijas, norisinās sarunas par komandas komplektāciju, bet vēl ir jānokārto dažās juridiskas formalitātes. "Ir nepieciešama arī atļauja no Ukrainas Hokeja federācijas, bet pati komanda ir apliecinājusi gatavību piedalīties Baltijas čempionātā un LHF ir devusi tam savu svētību," sacīja Pļāvējs. "Gaidām no viņiem pēdējo soli."