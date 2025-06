Kaldera kausa MVP Artūrs Šilovs tiek skaļi apspriests maiņu darījumu spekulācijās 

Vārtsargu līnijas uzlabojums var noderēt arī vienai no pēdējo gadu NHL vājākajām komandām Sanhosē “Sharks”. Klubam vēl jāpieņem lēmums par Aleksandra Georgijeva nākotni, kurš šovasar var kļūt par neierobežoti brīvo aģentu. Viņu Sanhosē sezonas laikā ieguva maiņas darījumā no Kolorādo “Avalanche” un 31 spēlē vārtsarga statistika nebija no spožākajām – 3,88 ielaisti vārti, 87,5% atvairīti metieni. Tiek uzskatīts, ka Šilovs jau ir sevi vairāk pierādījis nekā cits “Sharks” sistēmā esošs vārtsargs, Georgijs Romanovs. Viņš šajā sezonā aizvadīja astoņus mačus NHL, ielaižot vidēji 3,89 vārtus un atvairot 87,7% metienus. Savukārt 13 spēles aizvadītajā gadā ieguva Jaroslavs Askarovs (3,10 ielaisti vārti un 89,6% atvairīti metieni), taču viņš lielāku pieredzi guva AHL klubā Sanhosē “Barracuda” (22 spēlēs 2,45 ielaisti vārti, 92,3% atvairīti metieni). Tiek uzskatīts, ka Šilovs ar jau savu gūto pieredzi var būtiski pastiprināt šīs komandas vārtsargu līniju un iegūt spēles laiku NHL.