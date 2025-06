Abpusēji izdevīga maiņa. Kristaps Porziņģis kopā ar Treju Jangu var dot rezultātu Atlantā

Tieši šķiršanās no Porziņga, kura sezonas alga ir 30 miljoni dolāru (25,8 miljoni eiro), tika ziņota kā viena no iespējamībām. Pirms Kristapa aizmainīšanas klubs atbrīvojās no veterāna Džrū Holideja, kurš tagad spēlēs Portlendas “TrailBlazers”. Pretī tika sūtīts Anfernijs Simonss un divas otrās kārtas drafta izvēles. ESPN ziņo, ka Holideja un Porziņga darījumi ļāvuši ietaupīt ap 180 miljoniem dolāru nodokļos (155 miljonus eiro). Piemēram, ja Porziņģa nākamās sezonas atalgojums ir 30,7 miljoni dolāru, tad Niangam vien 8,2 miljoni (septiņi miljoni eiro).