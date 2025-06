Latvijas rekordistam kārtslēkšanā Valteram Kreišam nopietna trauma ievieš korekcijas sezonas plānos

Tieši U-23 Eiropas čempionāts, kas no 17. līdz 20. jūlijam gaidāms Norvēģijas pilsētā Bergenā, ir šis sezonas viens no Kreiša galvenajiem startiem. Vēl viens no tādiem ir sezonas beigās, Tokijā paredzētais pasaules čempionāts (no 13. līdz 21. septembrim), kuram Kreišs jau kvalificējies. Ar jau minēto Latvijas rekorda lēcienu Kreišs izpildīja arī pasaules čempionāta normatīvu, un tieši tā sasniegšana (normatīva izpilde) bija iemesls konkrētā augstuma (latiņa 5,82 metru augstumā) izvēlei.