Par uzbrukumu žurnālistam aizturēts "Ajax" līdzjutējs; policijai palīdzējuši arī kolēģi no Nīderlandes

Viņš norādīja, ka taktika "neraut ārā no pūļa" atsevišķus cilvēkus, ja tas kādam neapdraud dzīvību un veselību, bijusi pareiza. Ruks pauda, ka, skatoties Centrāleiropas acīm, šis futbola mačs aizvadīts salīdzinoši mierīgi. "Raušanu ārā no pūļa" var izmantot, ja rodas cilvēkam bīstama situācija - tā ir situācija, kad var tikt izmantota speciālo uzdevumu vienība, personas aiztur, ja nepieciešams, pielieto pat šaujamieroci, skaidroja Ruks. Savukārt attiecībā uz administratīviem pārkāpumiem, kas ir, piemēram, nesaskaņota pirotehnikas izmantošana neatļautā vietā, raujot ārā no pūļa vienu vai divus cilvēkus, tie satrakotos, ko nevarēja pieļaut, uzsvēra policijas priekšnieks.