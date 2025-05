Hokeja pasaules čempionāta ēnā Zviedrijā konstatēti vairāk nekā 200 seksuāla rakstura noziegumi

Tomēr hokeja čempionātā laikā, rēķinoties pamatīgu ārzemju tūristu pieplūdumu, Stokholmas policija šādiem noziegumiem pievērsa īpašu uzmanību un tas atmaksājās ar šokējošiem atklājumiem. Prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības noziegumu apkarošanas nodaļas darbinieki sadarbojās ar policiju, lai atklātu virkni noziegumu. Aizdomās par pakalpojumu iegādi aizdomās tiek turēti Norvēģijas, Īrijas, Austrijas un Gruzijas pilsoņi, kā arī cilvēki no valstīm ārpus Eiropas, piemēram, Indijas. Savukārt seksuālo pakalpojumu upuri bija sievietes no Zviedrijas, Spānijas, Rumānijas un Ukrainas, kā arī no eksotiskām valstīm kā Kenija, Senegāla un Kolumbija.