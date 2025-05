"Braukt spēlēt izlasē – tā ir sirdslieta," Ābols par pievienošanos izlasei

Kā sarunā ar Latvijas medijiem pastāstīja Ābols, pārlidojums no Ziemeļamerikas bija veiksmīgs, un ir izdevies arī pagulēt, jo reiss bija naktī pēc ASV laika. Neskatoties uz to, vēl ir sajūtas, ka viņš atrodas citā laika joslā, tādēļ arī nepieciešams treniņš. "Laika joslas, lieli laukumi, tāpēc jāgatavo ķermenis mazliet savādākam hokejam," pēc treniņa, kurā piedalījās viņš un no laukuma spēlētājiem vēl tikai turnīram nepieteiktais aizsargs Miks Tumānovs, sacīja Ābols. "Braukt spēlēt izlasē - tā ir sirdslieta. Neviens man to nespiež darīt, un braucu ar lielāko prieku."