Vēl viens grandu pārbaudījums. Latvijai šovakar pretī stājas zviedru zvaigznes

Zviedrijas hokejisti pagaidām guvuši 11 vārtus, kas ir tikai par vienu vairāk nekā Latvijas iespētais, izlasēm ieņemt piekto un septīto vietu čempionātā. Zviedri pa vārtiem metuši 75 reizes (7. lielākais), bet mūsu hokejistiem tik 51 un 13. rezultāts. Mūsu pretiniekiem ir sestā labākā realizācija 12,79%, bet latviešiem pati labākā – 16,39%. Aizsardzības rādītājos zviedri kapitulējuši tik trīs reizes (otrais rādītājs) no 50 metieniem, veidojot 94% atvairījumu. Latvija šajā rādītājā ir krietni zemāk – 10 ielaisti vārti (12. rezultāts) no 74 metieniem, kas veido vien 86,49% atvairījumu. Abas izlases vēl nav ielaidušas mazākumā – zviedri gan tikai nonākuši divas reizes un ar četrām soda minūtēm ir korektākā komanda, kamēr Latvijai 20 soda minūtes un septītais rādītājs. Savukārt vairākumā zviedri realizēujuši divus no astoņiem (dalīts piektais rādītājs), bet mēs 13:13 minūšu laikā to neesam spējuši.