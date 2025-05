Porziņģis skaidro, kas notiek ar viņu un Bostonas "Celtics"

Porziņģis, kurš iepriekšējo maču saslimšanas dēļ noslēdza pirmajā puslaikā, šajā spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa un laukumā bija 14 minūtes. Latvietis infekcijas dēļ sezonas otrajā pusē nespēlēja divas nedēļas pēc kārtas, un arī šobrīd viņš cīnās ar saslimšanu. "Nebūt nejūtos savā labākajā formā. Tas mani grauž no iekšienes. Esmu priecīgs par atbalstu, ko saņemu no apkārtējiem. Taču nevienam nav ne mani, ne komandu jāžēlo, ir jādodas uz priekšu. Ir bijuši kāpumi un kritumu, un šobrīd esmu zemā punktā," secināja Porziņģis.