Porziņģis gūst astoņus punktus "Celtics" otrajā zaudējumā sērijā; čempioni nonāk kritiskā situācijā

Porziņģis, kurš iepriekšējo maču saslimšanas dēļ noslēdza pirmajā puslaikā, šajā spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa. Viņš pavadītajās 13 minūtēs un 53 sekundēs realizēja vienīgo tālmetienu, divus no četriem divpunktu metieniem un vienīgo soda metienu. Latvieša kontā bija arī četras atlēkušās bumbas un trīs piezīmes, kā arī otrs sliktākais +/- rādītājs bostoniešu rindās (-9). Kristapa spēles laiks bija mazākais no astoņiem rotācijā izmantotajiem spēlētājiem, liekot domāt, ka līdz galam atlabis latvietis nebija.