Pie Brīvības pieminekļa pusnaktī pulcēsies rekordliels Rīga-Valmiera skrējēju skaits; līdzekļus vāks dvīņiem Tomam un Edžum

Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS) sagatavojusi medaļas trim ātrākajiem 100 kilometru veicējiem. Pēc tam sāksies 7 kilometru ātrumposms līdz finišam un šī sprinta ātrākajam abos dzimumos būs tradicionālā specbalva no “OSveikals.lv”, kas ir “Inov-8” oficiālais pārstāvis Latvijā. Vēl viena specbalva būs no pirmā atjaunotā skrējiena uzvarētājas Daces Veipas, kura triumfēja tālajā 2014. gadā. Šoreiz “Fox-pace” dāvanu karte tiks ātrākai dāmai. Pēc skrējiena dalībniekiem un brīvprātīgajiem palīgiem pieejams autobuss no Sīmaņa baznīcas Valmierā atpakaļ uz Rīgu.