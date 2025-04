Lebrons un Dončičs nonāk kritiskā situācijā; Lilards gūst vēl vienu savainojumu, bet fani runā par tiesnešu lēmumiem "Knicks" uzvarā

Tikmēr Austrumu konferences ceturtdaļfināla duelī Detroitas "Pistons" savā laukumā ar 93:94 (19:29, 24:21, 28:14, 22:30) piekāpās Ņujorkas "Knicks", sērijā nonākot iedzinējos ar 1-3. Mājinieku rīcībā bija 46,6 sekundes mača izskaņā, lai panāktu sev labvēlīgu rezultātu ar vienu sekmīgu uzbrukumu, tomēr to neizdevās izdarīt, nonākot viena zaudējuma attālumā no izstāšanās no cīņas par kausu. Pēc šīs spēles plašas diskusijas izvērtušās par tiesnešu lēmumu nepiešķirt piezīmi Tima Hārdeveja jaunākā pēdējā spēles metienā. Uzvarētājiem 32 punktus guva Džeilens Bransons, kura rēķinā arī 11 rezultatīvas piespēles, bet 27 punktus guva Karls-Entonijs Taunss. "Pistons" sastāvā ar "triple double" izcēlās Keids Kaningems, kura kontā 25 punkti un pa desmit bumbām zem groziem un rezultatīvām piespēlēm.