Liktenīgas divas minūtes! Skaidrojam, kāpēc “Livonia” regbisti atsakās spēlēt Latvijas izlasē

Kā zināms portālam Jauns.lv, tad tieši Šauļu komandas treneris Toms Zibolis (viņš "Livonia" spēlējis regbista karjerā un to trenējis savas trenera karjeras ievadā) centies kavēt un izvairīties no tā, lai tiktu rasts kāds cits risinājums. Zibolis aizkulisēs darījis tā, lai viņa trenētais klubs iekļūtu pusfinālā, bet “Livonia” paliktu spēkā pieņemtie soda mēri. Līdz ar to izvairīga risinājuma meklēšanā bijusi Lietuvas Regbija federācija, kas turnīru rīko un kas nav bijusi ieinteresēta, lai “Livonia” (klubs no Latvijas) spēlētu pusfinālā. Beigās gan Šauļu klubs ierindojās ceturtajā vietā – tikai pozīciju augstāk par “Livonia”.