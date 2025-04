Latvijas Regbija federācija skaidro, kā nolīga treneri, pie kura atsakās spēlēt "Livonia" regbisti

Savā paziņojumā “Livonia” regbisti cerēja, ka Latvijas Regbija federācija (LRF) iedziļināsies iepriekšējo konfliktu būtībā un to iespējamajā ietekmē uz visu Latvijas regbija sabiedrību, taču tā nav noticis. No vienas puses, kluba regbisti respektē federācijas tiesības izvēlēties izlases vadītāju, taču, no otras puses, patur arī tiesības lemt par savu dalību šādā komandā. Livonieši šajā situācijā īpaši vēlas uzsvērt, ka spēlēšana Latvijas izlasē, savas valsts un karoga pārstāvēšana katram no viņiem ir liels gods, tomēr šobrīd notiekošais valstsvienībā un trenera izvēle nesaskan ar “Livonia” vērtībām, attieksmi un redzējumu par Latvijas regbija nākotni.